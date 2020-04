Inca patru decese asociate COVID-19 la Suceava. Numarul total se ridica la 54

Încă 4 decese ale pacienților cu coronavirus au fost confirmate în ultimele ore, ridicând bilanțul la 10 decese in 24 de ore si cel total la 54.

12 decese au fost confirmate pe plan national in ultimele ore, in Romania ajungandu-se la 197 de morti. Doi dintre ultimii patru suceveni morti au decedat acasa, unul pe 31 martie, iar o femeie de 50 de ani pe 3 aprilie, dar rezultatele testelor au venit mult dupa deces.

Deces 185

Bărbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat in data de 30.03.2020.

Deces 186

Bărbat,74 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.Comorbidități: HTA std II

Deces 187

Bărbat, 55 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta.Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv in 31.03.2020. Decedat în data de 28.03.2020.

Deces 188

Femeie, 44 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Sindrom febril. Probe recoltate pentru COVID-19 în 29.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 189

Bărbat,93 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 190

Bărbat,87 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Bronhopneumonie Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020. Comorbidități: Boala cardiovasculata, CIC

Deces 191

Femeie, 52 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 in 2.04.2020 . Rezultat pozitiv în 04.04.2020. Decedat în data de 04.04.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Infarct miocardic in antecedente, Obezitate

Deces 192

Femeie, 73 ani din jud Arad, internată în SCJU Arad-BIA. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 5.04.2020 Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, Obezitate, Neoplasm de colon operat

Pentru a elucida situația infecției cu COVID 19 în județul Arad și raportărilor întârziate a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP – CRSP Timișoara la fata locului.

Deces 193

Bărbat, 81 ani din jud. Sibiu. Internat în 25.03.2020 în SCJ Sibiu-Secta Medicala, transferat in ATI in 31.03.2020. Contact cu caz confirmat COVID-19 nr. 2321 (sotia). Recoltat pentru COVID-19 pe data de 28.03.2020. Confirmat in 31.03.2020. Decedat in 4.04.2020. Comorbidități: Neoplasm de prostata, HTA, Boala cronica neurologica

Deces 194

Bărbat, 83 ani din jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbidități: CIC, HTA, AVC, DEMENTA

Deces 195

Femeie, 50 ani din jud. Suceava. Decedata la domiciliu in data de 3.04.2020. Recoltare probe necroptice pentru COVID-19 în data de 4.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 6.04.2020.

Deces 196

Bărbat, 71 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava -Sectia neurologie în 20.03.2020 cu diagnosticul Hemoragie intracerebrala, hemiplegie, CIC, Diabet zaharat. Recoltat pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat in data de 28.03.2020.

Deces 197

Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Decedat la domiciliu în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 01.04.2020. Rezultat pozitiv in 3.04.2020. Comorbidități: tromboza artera pulmonara operata.