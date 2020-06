Inca doua victime ale COVID-19 la Suceava. Bilantul mortilor in judet ajunge la 233

Încă opt decese au fost anunțate de marti dupa-amiaza de Grupul de Comunicare Strategica. Doua persoane din judetul Suceava se numara printre cei morti, un barbat de 69 de ani si o femeie de 80 de ani. Astazi, in Romania au fost anuntate 14 victime ale COVID-19. Numărul decedatilor ajunge la 233 in judetul Suceava si la 1353 in tara.

Informare de presă (Sursa: INSP)

Deces 1346

Bărbat, 69 ani, judet Suceava

Data confirmare: 31.05.2020

Data deces: 08.06.2020

Comorbiditati: HTA, Diabet zaharat insulinodependent.

Deces 1347

Femeie, 80 ani, judet Suceava

Data confirmare: 07.06.2020

Data deces: 08.06.2020

Comorbiditati: obezitate, HTA, Cardiopatie Ischemica Cronica, Dementa, Poliartroza, AVC.

Deces 1348

Bărbat, 78 ani, judet Botosani

Data confirmare: 15.05.2020

Data deces: 08.06.2020

Comorbiditati: Pacient dializat, Diabet Zaharat tip II, Insuficienta cardiac cronica.

Deces 1349

Femeie, 74 ani, București

Data confirmare: 31.05.2020

Data deces: 09.06.2020

Comorbiditati: Neoplasm pulmonar stang, cu determinari secundare osoase, Trombembolism pulmonar bilateral, Pleurezie bilaterala, Insuficienta mitrala si tricuspidiana medie.

Deces 1350

Femeie, 47 ani, județ Sălaj

Data confirmare: 06.06.2020

Data deces: 09.06.2020

Comorbiditati: Bronhopneumonie, obezitate.

Deces 1351

Bărbat, 76 ani, județ Iași

Data confirmare: 27.05.2020

Data deces: 09.06.2020

Comorbiditati: HTA, Insuficienta cardiaca cronica cls. II NYHA, Cardiopatie Ischemica cronica, Cardiomiopatie dilatativa, obezitate grad I

Deces 1352

Femeie, 60 ani, județ Neamț

Data confirmare: 08.06.2020

Data deces: 08.06.2020

Comorbiditati: Carcinom neuroendocrin cu celula mare vezicula biliara std. IV, metastaze multiple abdominale si mediastinale, Insuficienta respiratorie cronica acutizata, Pleurezie dreapta, Diabet zaharat tip II.

Deces 1353

Bărbat, 73 ani, județ Ialomița

Data confirmare: 09.06.2020

Data deces: 09.06.2020

Comorbiditati: Boala cardiovasculara, Reflux gastroesofagian