In Spitalul Judetean Suceava sunt internati 244 de bolnavi COVID

Luni, 30 martie 2020, in Spitalul Judetean Suceava sunt internati 330 de pacienti, din care 244 in sectorul COVID si 86 avand alte afectiuni. Reamintim ca ieri, 29 martie, in Spitalul sucevean erau internati 306 bolnavi, dintre care 206 in sectorul COVID si 100 cu alte afecţiuni.

Conform unui comunicat de presa trasnsmis de conduerea Spitalului, in sectorul COVID funcţionează punctul de triere al pacienţilor suspecţi de infecţie cu COVID-19, deservit de medicii U.P.U.

De asemenea, pe ieri a fost instalat inca un punct de triere in proximitatea centralei termice de la Spitalul Nou care va permite accesul rapid al pacienţilor suspecţi pentru efectuarea examenelor CT pulmonar in departamentul de radiologie al spitalului.

“Se asigura continuitatea asistentei medicale in sectorul COVID 19 precum si serviciul de garda in clădirea Spitalului Nou. Secţiile din clădirea spitalului nou trec printr-un process de reorganizare pentru a asigura funcţionarea optima cu personalul medical existent. întregul personal medical precum si din serviciile administrative care asigura continuitatea activitatii la Spitalul Judeţean Suceava, face toate eforturile pentru a oferi o asistenta medicala de calitate pacienţilor noştri”, se arata in comunicatul mentionat.