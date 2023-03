Golanul “Cimpa” a terorizat luni de zile angajații Pizzeriei Pepenero pentru a beneficia de consumație gratis. Recent a trecut și la agresarea acestora (VIDEO)

Se pare că individul și-a făcut un obicei din a se ospăta prin pizzeria Pepenero și Kebab Albina din cartierul George Enescu, iar consumația sa era trecută în contul terorii pe care o împrăștia în rândul angajaților sau, mai rău, ajungea să fie suportată chiar de aceștia. ”Situația a devenit cu adevărat gravă la data de 10.03.2023, când Cătălin Cimpoiași l-a lovit peste față pe un angajat al nostru, în timp ce acesta se afla la muncă, la restaurantul Pepenero. Acest fapt ne-a determinat să luăm poziție cu privire la întreaga situație și să formulăm plângere penală, întrucât s-a creat o reală stare de pericol cu privire la siguranța angajaților societății noastre. Starea de frică resimțită de aceștia este atât de puternică încât unii au luat în calcul chiar să își caute un alt loc de muncă. Nu putem tolera comportamentul nelegal și abuziv al lui Cătălin Cimpoiași, care pune în pericol activitatea societății noastre, integritatea fizică și psihică a angajaților și clienților noștri și trebuie să fie sancționat conform rigorilor legii penale”, au precizat administratorii Pizzeriei Pepenero în plângerea penală depusă ieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava și la Inspectoratul Județean de Poliție Suceava.

Administratorii Pizzeriei Pepenero au depus ieri o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava și la Inspectoratul Județean de Poliție Suceava ce îl vizează pe Cătălin Cimpoiași, zis și ”Cimpa”. Aceștia explică cum, vreme de luni de zile, le-a fost afectată activitatea, dar mai ales integritatea fizică și psihică a angajaților de către golanul care a ajuns spaima sucevenilor care locuiesc în cartierul George Enescu, în special a celor din zona ”Albina”. Se pare că individul și-a făcut un obicei din a se ospăta prin diverse locații din cartier, iar consumația sa era trecută în contul terorii pe care o împrăștia în rândul angajaților sau, mai rău, ajungea să fie suportată chiar de aceștia.

”La începutul anului 2023, am aflat că numitul Cimpoiași Cătălin exercita de o perioadă de timp presiuni asupra angajaților societății noastre care își desfășoară activitatea în cadrul restaurantului Pepenero și Kebab Albina din municipiul Suceava, în sensul că refuza să achite consumația, având o atitudine sfidătoare și intimidantă la adresa personalului. Deși inițial am fost revoltați de faptul că angajații nu ne-au adus la cunoștință cele petrecute mai din timp, am înțeles că situația este de fapt mult mai delicată și că vina o poartă în totalitate numitul Cimpoiași Cătălin, care indusese în rândul personalului o stare de temere. Am solicitat expres angajaților ca, pe viitor, să nu îl mai primească pe numitul Cimpoiași Cătălin în restaurant și să refuze să îl servească, sperând că în această manieră se va descuraja și nu va repeta comportamentul reprobabil”, au explicat în plângerea penală administratorii Pizzeriei Pepenero.

Acțiunea lor părea să fi avut efectul scontat, pentru că vreme de circa două săptămâni Cimpa nu a mai călcat în cele două localuri, însă perioada de acalmie a luat sfârșit cu un episod clar de intimidare a angajaților, care a avut loc pe 30 ianuarie, când unuia dintre angajații pizzeriei i-au fost tăiate cauciucurile mașinii personale.

”Începând cu acest eveniment, am constatat o schimbare în comportamentul angajaților noștri, care ne-au mărturisit că se tem că fapte de aceeași natură se pot repeta și în cazul altor colegi. Cu toate acestea, am sperat că pe viitor comportamentul numitului Cimpoiași Cătălin se va schimba, încurajându-ne personalul și rămânând în alertă. Ni s-a adus la cunoștință că amenințările și presiunile la adresa angajaților au continuat, însă de teamă niciunul dintre ei nu a dorit să formuleze plângere penală”, povestesc administratorii Pepenero.

Teama resimțită de angajații Pepenero este atât de puternică încât unii au luat în calcul chiar să își caute un alt loc de muncă

Deși în tot acest timp au cerut sfaturi cu privire la soluționarea optimă a problemei și au explorat mai multe variante pentru ca activitatea lor să nu le mai fie perturbată, dar mai ales angajații să le fie în siguranță, problemele au evoluat, Cimpa trecând la acțiuni de amenințare directe și agresiune, ziua în amiaza mare, în raza de acțiune a camerelor de supraveghere.

”Situația a devenit cu adevărat gravă la data de 10.03.2023, când Cătălin Cimpoiași l-a lovit peste față pe un angajat al nostru, în timp ce acesta se afla la muncă, la restaurantul Pepenero. Acest fapt ne-a determinat să luăm poziție cu privire la întreaga situația descrisă și să formulăm plângere penală, întrucât s-a creat o reală stare de pericol cu privire la siguranța angajaților societății noastre. Starea de frică resimțită de aceștia este atât de puternică încât unii au luat în calcul chiar să își caute un alt loc de muncă. Nu putem tolera comportamentul nelegal și abuziv al lui Cătălin Cimpoiași, care pune în pericol activitatea societății noastre, integritatea fizică și psihică a angajaților și clienților noștri și trebuie să fie sancționat conform rigorilor legii penale”, au spus cei doi asociați.

Cătălin Cimpoiași, zis Cimpa, are antecedente penale, a fost reținut în trecut, iar la momentul actual se află sub control judiciar. Trebuie amintit și faptul că presa locală a relatat că, în cursul zilei de miercuri, 15 martie a.c., individul, aflat la volanul unei gioarse de BMW “tunat”, a fost oprit în trafic de polițiștii suceveni, iar în urma refuzului de a fi testat cu aparatul etilotest și cel drugtest a fost săltat de ”mascați” și dus la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru a i se recolta probe biologice. În așteparea acestor rezultate, polițiștii i-au aplicat lui Cimpa o amendă pentru foliile fumurii aplicate pe geamurile mașinii și au ridicat plăcuța de înmatriculare neconformă.

Zona ”Albina” din cartierul George Enescu a devenit, în ultimii ani, locația preferată a individului și a acoliților săi, care și-au asumat ”misiunea” de a instaura teama în rândul tinerilor și de a-i racola pe cei care își doresc să ducă o viață de golan, ca a lor, pentru a-și mări gașca și, implicit, influența. De-a lungul anilor, Cimpa a fost arestat de mai multe ori și chiar dus în fața instanței de judecată, însă de fiecare dată a reușit să scape, într-un fel sau altul, de răspunderea penală și, mai ales, de închisoare. De cele mai multe ori, victimele sale și-au retras plângerile, de frică, iar în alte rânduri acesta a scăpat de pedepse, fără explicații clare din partea autorităților. Cert este că polițiștii și organele competente au toate pârghiile legale pentru a scăpa cartierul George Enescu de un individ care, de ani de zile, se hrănește cu frica oamenilor pe care îi terorizează. (O. S.)