Gheorghe Flutur susține că la Ministerul Sănătății sunt propunerile privind alocarea sumelor necesare pentru deschiderea noului spital de la Fălticeni

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat despre noul spital din Fălticeni că Ministrul Sănătății are pe masă aceste propuneri și că de mai multe ori s-au solicitat diverse sume pentru a putea finaliza și deschide spitalul. Afirmațiile au fost făcute de Gheorghe Flutur în timpul vizitei premierului Ludovic Orban, șeful administrației județene sucevene fiind întrebat în acest sens dacă i-a mai solicitat fonduri pentru finalizarea noului spital din Fălticeni. Se pare că subiectul nu este unul chiar atât de plăcut cum a fost cel legat de proiectele majore de infrastructură rutieră și rețelele de gaze naturale.

Totuși, Gheorghe Flutur a ținut să reitereze și de situația în care Guvernul a alocat primele 5 milioane lei. „A fost o discuție și în perioada pandemiei de vârf, când am discutat despre o posibilă dotare accelerată a spitalului dacă lucrurile mergeau într-o direcție și mai periculoasă, în sensul că ne pregăteam de etapa când puteam atinge 1.900 – 2.000 de bolnavi de COVID o dată și luam în calcul și Fălticeniul. Ministrul Sănătății are pe masă aceste propuneri, de mai multe ori am cerut, așa cum le-au dat cele 5 milioane lei, ei mai au nevoie de vreo 15 milioane ca să-și finalizeze dotările la Fălticeni, să poată fi dat în funcțiune la capacitatea maximă”, a spus Gheorghe Flutur. (D.P.)