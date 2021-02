Gheorghe Flutur scapă bugetarii din CJ Suceava de spaima reducerilor de personal

Chiar dacă alți șefi de CJ din țară au decis reducerea schemelor de personal supra­dimensionate și supra-plătite, Gheorghe Flutur spune că preferă să le dea angajaților noi sarcini în derularea de proiecte cu finanțare europeană

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat că nu va recurge la concedieri de personal în 2021, declarându-se în favoarea soluției încărcării cu noi sarcini de serviciu pentru angajații administrației publice județene sucevene. Despre acest mod de lucru, Gheorghe Flutur a declarat, vineri, 29 Ianuarie, în finalul ședinței ordinare a Consiliului Județean, arătând că deja a purtat discuții pe această temă și că mesajul a fost transmis. „Zilele acestea am avut discuții cu salariații din Consiliul Județean și din unitățile subordonate. Prioritatea de grad zero pe care o am este să întocmim cât mai multe proiecte europene. M-am uitat și în alte județe unde se discută mereu de reduceri de personal de restructurări. Abordarea mea nu este în sensul acesta! Nu trebuie să ne gândim la asta, dar le-am cerut salariaților să fie mai implicați în diverse proiecte europene. Sunt o sumedenie de oportunități și nu numai la Consiliul Județean”, a spus Gheorghe Flutur, adăugând că sunt „o sumedenie de oportunități” pentru proiecte cu finanțare europeană iar această concluzie a tras-o ca urmare a unor întâlniri la care s-au purtat discuții referindu-se la ministere și la ADR Nord Est.

În acest sens, Gheorghe Flutur a spus că nu se referă doar la proiectele gestionate de CJ Suceava, ci și alte localități din județ care vor să acceseze fonduri europene și CJ ar putea să ajute, în funcție de prevederile legale și din ghidurile de finanțare.

Mai exact, președintele CJ a făcut referire la digitalizare, extinderea de semnal pentru internet în localități, proiecte în domeniul turismului – modernizarea Salinii de la Cacica, Tabăra Bucșoaia -sau în domeniul protecției mediului, șoseaua de centură Vatra Dornei – un angajat al CJ Suceava va informa conducerea CJ Suceava despre cum evoluează situația -, proiectul de modernizare al Vămii Siret și multe alte proiecte „unde să dăm o mână de ajutor primăriilor ca să aducem bani europeni pentru modernizare”. (D.P.)