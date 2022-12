Gheorghe Flutur, pe șantierul DJ 178: Legăm Valea Solonețului de Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești

zero

Acesta a mai arătat că este important faptul că firma de construcții lucrează și pe această vreme, pentru că sunt lucrări care se pot face chiar dacă temperatura afară este zero grade.

”Această investiție în circa un an și jumătate va trebui să fie finalizată. Am reabilitat un pod peste apa Solonețului, construim încă un pod, de 12 metri lungime. Era de multă vreme așteptată această legătură, pe drumul scurt, pe varianta scurtă, între Bălăceana și Humoreni. Practic, legăm Valea Solonețului de localitățile Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești. Consiliul Județean Suceava a avut mai multe șantiere în acest an. Unele dintre ele s-au finalizat, iar aici vor fi turnate 2 straturi de asfalt, probabil anul viitor și cred că firma de construcții o să termine mai repede decât este prevăzut termenul în contract”, a declarat Gheorghe Flutur. (O.S.)