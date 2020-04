Generalul Oprea, comandatul militar al Spitalului Judetean Suceava: “Sa speram ca prin mai aici incepe sa se relaxeze situatia”

Sambata seara, secretarul de stat Ionel Paul Oprea, comandantul medical al spitalului din Suceava, a vorbit despre cum se desfășoară acum activitatea în Spitalul Județean din Suceava, grav afectat de pandemia de coronavirus.

Generalul Paul Oprea a explicat cum și-a început activitatea din momentul în care a ajuns la Suceava. “Sunt aici cu o echipă de colegi, de camarazi militari. Ne cunoaștem foarte bine, conlucrăm foarte bine. Am demarat rapid acțiunea în cadrul spitalului. În primul rând, documentarea la fața locului asupra situației, asupra moralului, asupra efectivelor care au mai rămas în spital active, care este numărul de pacienți, care este dotarea și care este organizarea. În primul rând modul de acțiune contează într-o acțiune complexă ca aceasta”, a spus generalul Paul Oprea intr-o emisiune la Antena 3.

Conform acestuia, la Spitalul Judetean Suceava sunt acum aproape 700 de pacienti, unii fiind internati si astazi. “Dupa inchiderea spitalelor din Campulung si Falticeni, preocuparea noastra este sa gasim un spatiu pentru a ingriji cazurile mai usoare, care nu pot fi externate, dar au o stare mai buna, pentru a putea crea locuri in spital”, a declarat generalul.

Principala problema gasita de generalul Oprea la Suceava este cea a personalului, “profund demoralizat de imbolnaviri, plin de angoasa si teama, dezorganizat, nu numai datorita evenimentului de acum, dar cred ca nici nu a fost antrenat sa suporte solicitari de genul acesta. Aceasta problema ar trebui sa o prelucram la nivelul intregii retele de spitale, pentru ca astfel de evenimente nu pot fi abordate si tratate decat daca le pregatesti din timp, pregatesti medicii si intreg personalul, prin exercitii”.

De asemenea, generalul Paul Oprea a declarat ca a fost elaborat un plan de actiune foarte clar, simplu si concret:

“Obiectivul nr. 1 este operationalizarea echipelor medicale, asta insemnand stabilirea resurselor de personal, pentru ca in afara de cei bolnavi este personal care s-a aflat in concedii de odihna sau fara plata. Toate au fost suspendate incepand de astazi (sambata – nr.). De asemenea, este vorba si de personalul care se afla in autoizolare si care se apropie de sfarsitul acestei perioade, testam tot personalul si, in conditiile in care testul este negativ, intreg personalul va fi cazat si hranit in caminele puse la dispozitie de Universitate. Toti vor fi transportati de la camine la spital numai cu mijloace de transport care-i izoleaza complet de contaminarea citadina. Nu mai au contact cu familiile. Aceasta izolare a fost inteleasa destul de greu de personal. E o problema de educatie profesionala, pe care va trebui s-o facem de acum incolo.

“Treptat, vom upgrada capacitatea de raspuns a Spitalului pentru a reveni la normal pentru a putea trata urgentele de baza, precum si cazurile de COVID, care probabil de maine vor fi mai multe, deoarece Spitalul Campulung si o parte importanta din cel de la Falticeni s-au inchis. Dar cred ca vom rezista, suntem in discutii cu intregul personal, in asa fel incat sa-l motivam direct.

Am instituit un sistem de relationare de tip militar, cu dispozitii in fiecare zi, in care transmitem intregului personal ceea ce se doreste de la el si ce are de facut, ce ordine trebuie sa primeasca. Totul se face cu certificare de luare la cunostinta, sub iscalitura. De asemenea, am ordonat ca toti pacientii, de la internare si pana la externare, sa fie tratati ca si cum ar fi infectati. Asta pentru ca modul in care personalul este protejat trebuie dus la extrem. Noi aici ne-am impus un termen de timp pentru parcurgerea principalilor pasi de maximum o saptamana”, a declarat Paul Oprea.

“Capacitatea actuala de ventilatie se limiteaza la 52 de aparate si cautam sa marim numarul acestora, estimand ca, in baza datelor mondiale, ar fi nevoie de 120-130 de ventilatoare”. Generalul Oprea a afirmat ca Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, mai multe organizatii civice si primarul Sucevei impreuna cu antreprenori din zona vor sa stranga fonduri pentru a achizitiona un numar cat mai mare de ventilatoare si echipamente de terapie intensiva.