Generalul Ionel Oprea zice azi că știa de raportarea cu mare întârziere a deceselor de la Spitalul Județean, dar spune că o ”doamnă de acolo s-a temut că se interpretează”

Generalul Ionel Oprea, cel care a condus echipa militară care a coordonat până joi Spitalul Județean Suceava, a explicat motivul pentru care decesele au fost raportate cu întârziere de către unitatea medicală. El spune că persoana care înregistra persoanele moarte “s-a temut că se interpretează”. Șase decese de la Spitalul din Suceava au fost raportate abia vineri de către Grupul de Comunicare Strategică, deși au avut loc în perioada 4 -15 aprilie.

Medicul militar Ionel Oprea, cel care coordonat echipa militara la conducerea Spitalului Judetean Suceava, a declarat, vineri, ca a fost “incredibil de dificil” si nu a reusit sa ofere procurorilor lamuriri, intrucat nu a gasit niciun fel de documente sau inscrisuri.

Zece zile au fost necesare pentru a stabili numarul angajatilor infectati cu coronavirus. In plus, Oprea afirma ca disciplina in serviciu nu face parte din educatia profesionala a tuturor angajatilor de la Spitalul Judetean Suceava. In legatura cu raportarea intarziata a deceselor, Ionel Oprea povesteste ca o angajata i-a spus ca nu le-a raportat “sa nu se interpreteze”.

“Au fost momente in care servicii intregi nu aveau niciun lucrator, pentru ca erau bolnavi, sau plecati din serviciu, nu veneau. Am avut solicitare de lamuriri oficiale catre Parchet si i-am informat si pe dansii, si am cautat acolo sa fundamentam starea de lucruri, si nu am avut cum, pentru ca nu am gasit documente, nu am gasit inscrisuri, nu am gasit pe nimeni care sa spuna, da, a fost atunci, imi amintesc sau nu imi amintesc. Cu toate ca mi se pare incredibil. Nici date despre personalul care era imbolnavit, de exemplu, 20 sau 21, pe categorii, nu am gasit.

Cu toate ca l-am gasit in serviciu pe seful Runos, acesta nu numai ca nu a fost in stare sa ne prezinte o situatie clara, dar nici nu a vrut, a refuzat si a plecat, si-a dat demisia. A trebuit sa aducem de la Spitalul Militar Sibiu pe seful de personal de acolo si in zece zile de abia am reusit sa clarificam cine, unde este, in ce situatie se afla. A fost incredibil de dificil”, a spus secretarul de stat, la Digi 24, precizand ca va fi greu de stabilit pentru unele situatii care a fost realitatea si ce s-a intamplat acolo.

“Am mers la condica de decese la Morga si nu corespundea cu numarul datelor din sistem. Atunci am constatat un numar 10 sau 11 foi de observatie care nu fusesera operate. Mi s-a spus ca era vorba despre urgente care din UPU au urcat direct in Terapie unde au si decedat in mai putin de o zi”, a afirmat Ionel Oprea.

El a dat dispozitie scrisa ca aceste lucruri sa fie remediate si raportate, dar acest lucru nu s-a intamplat.

“Cu toate ca am dat dispozitie in scris, cand am revenit si am verificat iarasi dupa 20, o parte din ele nu fusesera introduse in sistem. Doamna de acolo a spus: ‘Stiti, m-am temut sa le introduc sa nu se interpreteze’. Ce sa se interpreteze, doamna? Sunt decese si trebuie introduse.

Disciplina in serviciu nu face parte din educatia profesionala a tuturor de acolo. Deci niste lucruri elementare, o dispozitie in scris, luat de cunostinta si totusi spunea asa cu seninatate, am considerat ca nu e cazul. Sau da, le facem. Pai de ce nu le-ati facut? Cine ce interes are sa ascunda niste decese?”, a mai afirmat secretarul de stat.

El a mai explicat ca cei de la Terapie Intensiva au omis sa intocmeasca la timp unele documente medicale sau au crezut ca este treaba celor de la Boli Infectioase, dar acestia nici nu stiau de cazurile respective.

“Sunt multe lucruri pe care cu toate ca am ceva experienta nu am fost in stare sa le inteleg cauzalitatea. Ce a generat si de ce. Foile de observatie intotdeauna sunt inregistrate pe o sectie, in baza prevederilor legale Terapia Intensiva nu poate interna pacienti si contracta serviciile. Din aceasta cauza, pacientii aveau foile pe sectia de Infectioase pentru ca erau Covid.

Dar colegii opereaza in Terapie pe fise de terapie si pur si simplu fiind multe cazuri au omis sa intocmeasca la timp documentele medicale sau au considerat ca o sa faca treaba asta cei de la Infectioase, iar cei de la Infectioase nici nu stiau de caz, Am dat dispozitie in scris ca fiecare sa intocmeasca sau sa transmita foaia eventual in scris incat documentele acestea sa se intocmeasca la timp de catre medicul care a preluat bolnavul indiferent pe ce sectia ar fi”, a mai spus Ionel Oprea.