FOTO | Accident la iesirea din Gura Humorului. Un barbat a murit pe loc dupa ce a fost proiectat de impact in afara masinii

Luni seara, in jurul orei 22, la iesirea din Gura Humorului spre Campulung Moldovenesc (in zona Peco Socar) a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 4 persoane.

In urma impactului, un barbat a fost proiectat in afara unei masini. La fata locului au intervenit pompierii militari cu un echipaj pentru descarcerare si o ambulanta SAJ.

Din pacate, medicii au fost nevoiti sa declare decesul barbatului aruncat de impact, celelalte trei persoane aflate in autoturismele implicate neavand nevoie de ingrijiri medicale.