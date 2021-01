Fostul senator Ilie Niţă, condamnat la 8 ani şi 5 luni de închisoare pentru evaziune fiscală

Sentinţa a fost anunţată luni, 25 ianuarie, de judecătorii Inaltei Curţi de Casaţi şi Justiţie. Niţă a fost trimis în judecată de DNA Suceava în mai 2018 pentru instigare la abuz în serviciu, efectuarea de operaţiuni incompatibile cu funcţia, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri şi în declaraţii. El a fost acuzat că în perioada 2009 – 2017, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava şi, ulterior, senator în Parlamentul României, ar fi exercitat în fapt atribuţiile de control şi administrare a unei societăţi comerciale, deşi, potrivit statutului societăţii, administrator era o altă persoană. Mai mult, firma sa, SC NIL CONSTRUCT, fiind în insolvenţă, el ar fi îndemnat un lichidator judiciar să nu-şi facă treaba, permiţându-i astfel să-şi continue activitatea şi să încaseze venituri nedeclarate. De asemenea, Niţă a fost acuzat că a încasat sume mari de bani de la o altă firmă, SC TEONA BUILD SRL, condusă de el printr-un interpus. Nici banii încasaţi de la această firmă nu au fost declaraţi de niţă la Fisc. Sentinţa nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile

Luni, 25 ianuarie 2021, judecătorii ~naltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au pronunţat în dosarul în care omul de afaceri Ilie Niţă, fost vicepreşedinte al CJ Suceava şţi fost senator (ALDE şi PSD) în mandatul 2016 -2020, a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu, efectuarea de operaţiuni incompatibile cu funcţia, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri şi în declaraţii. Dosarul greu, început încă din primăvara lui 2018, i-a adus până la urmă o condamnare de 7 ani de închisoare, la care judecătorii au mai adăugat un spor de un an şi cinci luni, în total fostul senator urmând a executa 8 ani şi cinci luni de puşcărie.

Vă prezentăm, integral, hotărârea din 25 ianuarie 2021 a completului ~naltei Curţi:

“În temeiul art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpatul Niţă Ilie la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.67 din Codul penal, aplică inculpatului Niţă Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i g din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de administrator în societăţi comerciale), pe o perioadă de 4 ani. În baza art.65 alin.1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b şi g din Codul penal, pe durata executării pedepsei principale. I.2. În temeiul art.9 alin.1 lit.a şi alin.2 din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpatul Niţă Ilie la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.67 din Codul penal, aplică inculpatului Niţă Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i g din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de administrator în societăţi comerciale), pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art. 65 alin.1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b şi g din Codul penal, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.12 lit.a teza I din Legea nr.78/2000, condamnă pe inculpatul Niţă Ilie la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia. În baza art.67 din Codul penal, aplică inculpatului Niţă Ilie pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 4 ani. În temeiul art.65 alin.1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a şi b din Codul penal, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.326 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată (7 acte materiale). I.5. În temeiul art. 38 alin.1 raportat la art. 39 alin.1 lit. b din Codul penal, aplică inculpatului Niţă Ilie pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, sporită cu 1 an şi 5 luni (o treime din cuantumul celorlalte pedepse cu închisoarea), inculpatul urmând să execute, în final, pedeapsa principală rezultantă de 8 ani şi 5 luni închisoare. În baza art.45 alin.3 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de administrator în societăţi comerciale), pe o perioadă de 4 ani. În baza art.45 alin.5 din Codul penal, aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g din Codul penal, pe durata executării pedepsei principale rezultante. I.6. În baza art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Niţă Ilie pentru instigare la infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art.47 din Codul penal raportat la art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.132 din Legea nr.78/2000. I.7. În baza art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Niţă Ilie pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (35 de acte materiale). I.8. În temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Niţă Ilie pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale).

În baza art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Ivanovici Florin pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.132 din Legea nr.78/2000.

În baza art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art.297 alin.1 din Codul penal raportat la art.132 din Legea nr.78/2000.

În baza art. 326 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, condamnă pe inculpata Niţă Niculina la 6.000 lei amendă penală (corespunzătoare pentru 120 zile-amendă a câte 50 lei pe fiecare zi) pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată (4 acte materiale). Atrage atenţia inculpatei Niţă Niculina asupra dispoziţiilor art.63 din Codul penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea.

În temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Niţă Niculina pentru infracţiunea de folosirea funcţiei pentru favorizarea altor persoane, în formă continuată, prev. de art.301 alin.1 din Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (4 acte materiale).

În temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Chitic Ilie pentru infracţiunea de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale).

În baza art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpata SC TEONA BUILD SRL, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, la pedeapsa de 18.000 lei amendă penală (corespunzătoare pentru 180 zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi) şi pedeapsa complementară prev. de art.136 alin.3 lit.f cu aplicarea art.145 din Codul penal, constând în afişarea în extras a hotărârii de condamnare la uşa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, pe o durată de 3 luni, după rămânerea definitivă a hotărârii.

Admite acţiunea civilă şi obligă, în solidar, pe inculpaţii Niţă Ilie şi SC TEONA BUILD SRL la plata către partea civilă Statul român prin Administraţia Naţională a Finanţelor Publice prin reprezentant Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, a sumei de 5.232 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune materiale (3.653 lei – TVA şi 1.579 lei – impozit pe venitul microîntreprinderilor), precum şi a accesoriilor fiscale aferente prejudiciului reţinut, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării efective.

Admite acţiunea civilă şi obligă pe inculpatul Niţă Ilie la plata către partea civilă Statul român prin Administraţia Naţională a Finanţelor Publice prin reprezentant Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, a sumei de 580.341 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune materiale (402.323 lei – TVA, 162.062 – impozit pe profit şi 15.956 lei – impozit pe venitul microîntreprinderilor), precum şi a accesoriilor fiscale aferente prejudiciului reţinut, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării efective. Constată că partea responsabilă civilmente SC NIL-CONSTRUCT SRL a fost radiată. Respinge, ca nefondată, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul român prin Administraţia Naţională a Finanţelor Publice prin reprezentant Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, având ca obiect cererea de despăgubiri civile în sumă de 458.766 lei, plus accesoriile fiscale. Respinge, ca nefondate, acţiunile civile formulate de părţile civile Municipiul Suceava – prin primar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Şcoala Gimnazială Specială “Sfântul Stelian” Rădăuţi şi SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

Menţine măsura asiguratorie a sechestrului, instituită prin ordonanţa nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava (file 28-51, vol.VIII, dosar urmărire penală), asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Niţă Ilie, până la concurenţa sumei de 585.573 lei. Menţine măsura dispusă prin ordonanţa nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava (file 3-26, vol. VIII, dosar urmărire penală) privind instituirea măsurii asiguratorii a popririi de către Senatul României asupra sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă inculpatului Niţă Ilie, până la concurenţa sumei de 585.573 lei, în limita cotei de 1/3 din aceste venituri şi cu respectarea dispoziţiilor art.728 din Codul procedură civilă.

Obligă inculpatul Niţă Ilie la plata sumei de 14.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Obligă inculpata Niţă Niculina la plata sumei de 3.200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Obligă inculpata SC TEONA BUILD SRL la plata sumei de 10.685 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea inculpa?ilor Ivanovici Florin, Chitic Ilie şi Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL rămân în sarcina statului. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata SC TEONA BUILD SRL, în sumă de 3.500 lei, rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 ianuarie 2021”.

De ce a fost acuzat Niţă

Reamintim că în mai 2018, fostul senator Ilie Niţă a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu, efectuarea de operaţiuni incompatibile cu funcţia, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri şi în declaraţii.

Potrivit unui comunicat transmis atunci de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Ilie Niţă, la data faptelor vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava şi, ulterior, senator în Parlamentul României, pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, două infracţiuni de evaziune fiscală, patru infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, şi şapte infracţiuni de fals în declaraţii.

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei şi Florin Ivanovici, avocat în Baroul Suceava şi reprezentant legal la Casa De Insolvenţă Bucovina IPURL, pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, şi Niculina Niţă, soţia senatorului, director al unei grădiniţe, pentru patru infracţiuni de folosirea funcţiei pentru favorizarea altor persoane şi patru infracţiuni de fals în declaraţii.

În faţa judecătorilor au ajuns şi Ilie Chitic, administrator al SC Teona Build SRL Suceava, pentru uz de fals în formă continuată, Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL, pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, şi societatea Teona Build SRL pentru evaziune fiscală.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul transmis instanţei că, în perioada 2009 – 2017, Ilie Niţă, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava şi, ulterior, senator în Parlamentul României, ar fi exercitat în fapt atribuţiile de control şi administrare a unei societăţi comerciale, deşi, potrivit statutului societăţii, administrator era o altă persoană.

„Inculpatul a acţionat în aceeaşi manieră şi după intrarea societăţii în procedură de insolvenţă din dispoziţia judecătorului sindic, deşi prerogativele acestei funcţii au fost preluate de către inculpatul Florin Ivanovici, în calitate de lichidator judiciar”, precizează anchetatorii.

În acest context, arată sursa citată, în perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, Florin Ivanovici, la instigarea lui Ilie Niţă, nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile de serviciu prevăzute de legislaţia primară, în sensul că nu a condus întreaga activitate a societăţii comerciale respective, a tergiversat procedura de insolvenţă pe o perioadă de peste 4 ani, în condiţiile în care activul societăţii se limita la patru autovehicule, din care trei nefuncţionale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar şi nu şi-ar fi precizat poziţia de a menţine şi executa sau de a denunţa un contract de parteneriat public – privat încheiat anterior între societatea comercială respectivă şi o unitate administrativ teritorială, despre existenţa căruia avea cunoştinţă.

„Acţionând în această manieră, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activităţii comerciale de către Ilie Niţă, în numele acelei societăţi, perioadă în care acesta a realizat încasări în cuantum total de 871.518 lei, neevidenţiate şi nedeclarate organelor fiscale. Astfel, a fost creat un prejudiciu material în acelaşi cuantum creditorilor firmei respective, întrucât sumele de bani obţinute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor”, se menţiona în comunicatul respectiv.

DNA mai arată că, în aceeaşi perioadă, Ilie Niţă, în calitate de administrator al aceleiaşi firme, dar şi al SC Teona Build SRL Suceava, cu intenţie, ar fi ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, pentru activitatea comercială desfăşurată inclusiv în perioada insolvenţei, pentru care a încasat suma totală de 2.929.664 lei, neevidenţiată contabil şi nedeclarată organelor fiscale, având drept consecinţă sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale în cuantum total de 693.289 lei.

„În perioada 2016 – 2017, Niculina Niţă, în calitate de reprezentant al autorităţii contractante (grădiniţa al cărei director era) şi de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a semnat mai multe documente esenţiale întocmite în procedurile de achiziţie publică derulate, fapt ce a determinat ca soţul său, Ilie Niţă, având calitatea de administrator în fapt a două societăţi comerciale, printre care şi SC Teona Build SRL, să obţină, în mod indirect, foloase patrimoniale în cuantum total de 146.552 lei, reprezentând totalul valorii a patru contracte de execuţie lucrări. În acelaşi context, în scopul adjudecării celor patru contracte de lucrări, Ilie Niţă a folosit mai multe înscrisuri falsificate cu ocazia organizării licitaţiilor”, notează procurorii.

În acelaşi interval de timp, precizează DNA, Niculina Niţă ar fi consemnat în fals în declaraţiile date în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor că nu are niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condiţiile în care cunoştea că soţul său era administratorul în fapt al celor două societăţi comerciale care au adjudecat contractele menţionate.

Anchetatorii susţin totodată că, în perioada 2014 – 2017, Ilie Niţă, cu intenţie, ar fi omis să consemneze veniturile în valoare totală de 2.041.482 lei, încasate în nume propriu, dar obţinute sub aparenţa derulării activităţii comerciale a societăţilor pe care le controla.

„În lunile ianuarie – februarie 2018, Ilie Chitic, în calitate de administrator al SC Teona Build SRL Suceava, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare, a depus la dosarul cauzei un înscris falsificat intitulat ‘contract de subantrepriză nr. 14 din 18.02.2013’. Ulterior, o copie a aceluiaşi document a fost depus de inculpat şi la Primăria municipiului Suceava – Direcţia Patrimoniu”, arată DNA.

În cauză s-au constituit părţi civile Primăria municipiului Suceava, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Şcoala Gimnazială Specială ”Sf. Stelian” Rădăuţi.

De asemenea, anchetatorii au pus sechestru pe mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Ilie Niţă, până la concurenţa sumei de 1.564.807 lei, şi au dispus indisponibilizarea şi instituirea măsurii asigurătorii a popririi de către Senat a sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă lui Ilie Niţă, până la concurenţa sumei de 1.564.807 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.