Foresta se simte discriminată după ce FRF a propus “înghețarea” sezonului de Liga a III-a. Ciutac: “Dacă se aprobă, ne vom căuta dreptatea în instanțe!”

Clasată pe locul 2, formația suceveană ar fi vrut să dispute un baraj de promovare cu liderul Aerostar Bacău, așa cum se va întâmpla în trei dintre cele cinci serii ale Ligii a III-a. “Considerăm aceste decizii ca fiind luate în afara regulamentelor în vigoare și în totală contradicție cu spiritul de echitate între participante”, a spus președintele Forestei

Federația Română de Fotbal a propus joi că sezonul 2019/2020 al Ligii a III-a să fie “înghețat”, după ce 75% din cluburile participante au transmis că nu pot continua campionatul în condițiile impuse de protocolul emis de autorități.

Printre echipele care nu au fost de acord cu această decizie se numără și Foresta Suceava, care ar fi vrut ca Federația să-i ofere șansa disputării unui baraj de promovare contra celor de la Aerostar Bacău, așa cum se va întâmpla în trei dintre cele cinci serii ale Ligii a III-a.

”În urma videoconferinței avute cu reprezentanții tuturor cluburilor din Liga a III-a și cu reprezentanții FRF, s-a decis înghețarea campionatului Ligii a III-a. Foresta Suceava s-a opus acestei decizii, dorind ca acest sezon să se decidă pe teren, ținând cont doar de meritul sportiv. Am înțeles că, în contextul actual, nu se poate continua campionatul și ne-am supus deciziei majorității. Concluziile videoconferinței au fost ca de la Liga a III-a să nu retrogradeze nicio echipă, iar la promovare să se joace un meci de baraj doar acolo unde distanța dintre locul 1 și locul 2 este de maximum trei puncte. În celelalte serii, unde distanța este mai mare de trei puncte (n.r. cazul seriei din care face parte Foresta) să promoveze direct doar locul 1. Nu suntem de acord cu această variantă, considerând că FRF a discriminat clubul Foresta Suceava, luându-i șansa de a lupta pe teren, până la capăt, pentru promovarea în Liga a II-a. După ce variantele de continuare a campionatului au căzut, acum ne vedem puși în situația de a nu putea disputa nici măcar un meci de baraj cu locul 1, din cauza unei decizii total greșite și discriminatorie a FRF”, se arată într-un comunicat emis de clubul de pe Areni.

Mai mult, “galben-verzii” au anunțat, prin vocea președintelui Andrei Ciutac, că se vor adresa instanțelor competente dacă actuala variantă de încheiere a campionatului Ligii a III-a va fi aprobată de Comitetul Executiv al FRF. “Dacă propunerile făcute în videoconferință vor fi aprobate de către Comitetul Executiv în forma în care au fost prezentate de către domnul președinte Burleanu, considerăm aceste decizii ca fiind luate în afara regulamentelor în vigoare, în totală contradicție cu spiritul de echitate între participante. În urma unei eventuale decizii aprobate în Comitetul Executiv, clubul Foresta Suceava își va căuta dreptatea în instanțele competente, atât civile, cât și sportive”, a mai susținut Ciutac pentru liga2.ro.

Oficialul grupării de pe Areni nu înțelege pe ce criterii s-a decis ca anumite echipe de pe locul 2 – postură în care se află și Foresta – să joace baraj, iar altele nu. ”Nu accept ca eu, de pe locul 2, să nu joc un baraj pentru că s-au gândit ei că doar unii pot da acest baraj, că, vezi doamne, sunt la 7 puncte. În etapa 11 eram la 10 puncte și după etapa 15 am fost la patru puncte, deci în patru etape s-au ars șase puncte între Foresta și Aerostar. Acum, în 14 etape rămase, nu mai puteam recupera șapte puncte?”, a adăugat Andrei Ciutac, care a dat exemplul celor de la CSM Reșita, formația care a promovat la finalul sezonului trecut în Liga a II-a după ce a recuperat în retur un handicap de opt puncte, urcând de pe locul 7 până pe 1.

Foresta a învins de două ori pe Aerostar Bacău în sezonul 2019/2020. Prima dată în Cupa României, apoi în turul Ligii a III-a, ambele meciuri având loc pe Areni.

(Dănuț CHIDOVEȚ)