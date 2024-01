Foresta iar țipă că e în pragul desființării și reclamă Primăria Suceava în instanță pentru nerespectarea contractului de finanțare

“Dacă în următoarele zile, nu se vor găsi 3-400.000 de lei, șansele să ne continuăm activitatea sunt de 10%”, consideră președintele director al Forestei, Andrei Ciutac

Andrei Ciutac, președintele director al Forestei a expus public, într-o conferință de presă organizată marți, situația echipei locale de fotbal, aflată în pragul desființării din cauza datoriilor acumulate către jucători, furnizori și Finanțe.

Oficialul grupării de pe Areni consideră că Foresta n-ar fi ajuns în această postură dacă principalul finanțator, Primăria Municipiului Suceava, ar fi alocat măcar 60% din bugetul pe 2023.

“Noi am depus ultimele deconturi la începutul lunii noiembrie, iar după trei săptămâni în care au fost verificate și răsverificate, se părea că putem accesa cea de-a doua tranșă din buget, în valoare de 1.650.000 de lei. Până atunci, de la startul actualului sezon, ne-am desfășurat activitatea din surse proprii, iar aici vreau să-i mulțumesc domnului Corneliu Lucescu, de la firma Tarsin, care ne-a ajutat în multe momente critice să ținem clubul în viață. Nu suntem absurzi. Ştiam că nu puteam primi întregul buget pe 2023 în condițiile în care nu ne-am îndeplinit obiectivul la finalul sezonului trecut, așa că i-am comunicat domnului primar că am mai avea nevoie de 1.300.000 de lei pentru a putea încheia anul pe zero, fără datorii către jucători, furnizori de servicii și masă și către Finanțe. Domnul primar ne-a asigurat că vom beneficia de această finanțare până pe 15 decembrie, dar din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Am primit doar 500.000 de lei, în rest am rămas cu promisiuni”, a declarat Andrei Ciutac.

Foresta a reclamat Primăria în instanță

Drept urmare, clubul Foresta a reclamat Primăria Municipiului Suceava în instanță, în speranța că va primi întreg bugetul pe 2023 prevăzut în contract. “În cursul zilei de luni, 15 ianuarie, am depus la Tribunalul Suceava o cerere de emitere a unei ordonanțe de plată prin care Primăria Municipiului Suceava să fie obligată să acorde bugetul integral pe 2023. Nu vreau să mă antepronunț, dar cred că șansele noastre de câștig sunt foarte mari, în condițiile în care clubul Foresta și-a îndeplinit condițiile din contractul semnat cu Primăria” a adăugat Ciutac, care a subliniat că, în ultimii șase ani, de când Foresta se tot chinuie să revină în Liga a II-a, Primăria a virat întreg bugetul echipei de fotbal doar o dată, în 2022.

Jucătorii cer rezilierea contractelor

Președintele director al Forestei consideră ca șansele ca echipa să-și continue activitatea sunt în acest moment de 10%, asta dacă nu, printr-o minune, în următoarele zile, nu se vor găsi 3-400.000 de lei. “Situația este una extrem de delicată și nu știu în ce măsură ne vom putea continua activitatea. Şansele sunt de 10%. Deja este târziu. Jucătorii nu mai au răbdare și vor să le fie reziliate contractele pentru a pleca la alte echipe. Sunt pe primul loc, și-au făcut treaba la Foresta și cer să fie plătiți pentru asta. Dacă se va întâmpla o minune în următoarele zile, în sensul în care se va găsi o persoană care să se alăture clubului și să achite un salariu jucătorilor și o parte dintre datoriile către furnizori, luni ne-am putea reuni. În caz contrar, ne vom înceta activitatea”, a mai spus Andrei Ciutac.

Foresta are în acest moment datorii în valoare de 1.230.000 de lei către Finanțe și altele de 670.000 de lei însumând salarii, prime și servicii restante.

Primăria a alocat în 2023 echipei locale de fotbal un buget total de 3.000.000 de lei, din care Foresta a primit 900.000 de lei în aprilie și alți 500.000 de lei în noiembrie.

“Galben-verzii” sunt în acest moment pe primul loc în clasamentul Seriei I a Ligii a III-a și au asigurată prezența în play-off-ul pentru promovare cu trei etape rămase din sezonul regulat. (Dănuț CHIDOVEȚ)