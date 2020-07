Flutur vrea să preia Casa de Cultură la Consiliul Județean, în schimbul conacului de la Călinești

Consiliul Judetean va intra intr-un parteneriat cu Primăria Suceava pentru modernizarea clădirii simbol din centrul orasului lăsată în paragină de sindicate. „De prea mulți ani Casa de Cultură este în paragină. Sindicatele nu au bani pentru reparații capitale, pentru modernizare. Voi discuta cu lideri sindicali naționali pentru o ofertă. Sunt convins că voi găsi înțelegere și la aceștia și în Consiliul Județean. Ne dorim, după preluare, să facem reparații capitale la Casa de Cultură. Cu Primăria Suceava, desigur”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, are în vedere un proiect ambițios referitor la preluarea Casei de Cultură a Sindicatelor în vederea modernizării. Proiectul este unul din cele pe care le are în vedere împreună cu Primăria Suceava. “Iau în calcul Suceava, reședința de județ și am deja, în parteneriat cu primarul Ion Lungu, câteva proiecte. Primul la care mă refer este cu privire la Casa de Cultură pe care vrem să o preluăm de la sindicate și să o modernizăm. Vom propune să dăm la schimb conacul de la Călinești”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a explicat că va propune mai întâi plenului Consiliului Județean aprobarea unui proiect privind evaluarea imobilului și apoi va avea discuții cu liderii naționali ai sindicatelor pentru o preluare ulterioară. „De prea mulți ani Casa de Cultură este în paragină. Sindicatele nu au bani pentru reparații capitale, pentru moder­nizare. Voi discuta cu lideri sindicali naționali pentru o ofertă. Sunt convins că voi găsi înțelegere și la aceștia și în Consiliul Județean. Ne dorim, după preluare, să face reparații capitale la Casa de Cultură. Cu Primăria Suceava, desigur, pentru că este un obiectiv din municipiu și cred că poate găzdui acțiuni culturale și să devină Casă de Cultură un reper cultural nu numai pentru la nivel municipal, ci și la nivel județean și al regiunii de Nord-Est”, a spus Gheorghe Flutur. Acest demers este realizat în condițiile în care sunt critici la adresa autorităților că ba este frig, ba nu este ­mo­dernizată, numai că puțină lume știe despre Casa de Cultură că nu este nici a Consiliului Județean, nici a Primăriei. Președintele Consiliului Județean Suceava a specificat că are în vedere un demers similar și la Câmpulung Moldovenesc cu casa de cultură din localitate, tot pe un format de colaborare cu Primăria.







În ceea ce privește colaborarea cu munici­piul Suceava, Gheorghe Flutur a mai declarat că este bucuros de faptul că a intrat în linie dreaptă proiectul cu privire la Sala Polivalentă. „Este un proiect important la care am pus umărul și pe care l-am susținut de mai multe ori. Suceava merită mai multe spații cultu­rale și sportive și sunt convins că vom găsi soluții cu privire la utilizarea altor terenuri în vederea extinderii centrului civic nou al municipiului Suceava”, a mai declarat Gheorghe Flutur. Reamintim că un alt proiect este cu piste de biciclete între municipiul Suceava și comunele limitrofe, Consiliul Județean urmând a se implica în zona noastră de competență, adică pe drumurile județene. (D.P.)