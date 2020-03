Flutur, testat pozitiv: “Nu mă simt rău deloc, chiar nu am niciun fel de simptome”

Gheorghe Flutur se afla în autoizolare după ce în ultimele zile a participat la mai multe şedinţe şi acţiuni. El a fost internat marţi seară la Spitalul Judeţean Suceava şi susţine că are încredere în medicii din acest spital.

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, fiind internat la Spitalul Judeţean Suceava şi a declarat că nu are niciun fel de simptome. „Nu mă simt rău deloc, chiar nu am niciun fel de simptome. M-am testat duminică seara, pentru că noi am avut comandamente, acţiuni şi am fost destul de implicaţi în perioada asta, sigur, respectând izolarea”, a declarat Gheorghe Flutur, pentru Mediafax.

Flutur a fost internat marţi seară la Spitalul Judeţean Suceava şi susţine că are încredere în medicii din acest spital.