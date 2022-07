Flutur susține că Axialul Suceava – Iași este singurul proiect din cele 22 ale CJ Suceava care este blocat

Consiliul Județean Suceava are proiecte de modernizare are 22 de proiecte de modernizare pe drumuri județene. În plenul deliberativului județean, Gheorghe Flutur a spus că litigiul comercial pe care CJ Suceava îl are în instanță după rezilierea contractului pentru lucrările la axa strategică Suceava – Iași „a trezit multă pasiune”.

„Eu vreau să cred și am convingerea că noi toți de aici luptăm pentru ca interesele județului și ale Consiliului Județean Suceava să fie apărate. Nu noi am fost cei care am reziliat un contract sau din cauza noastră. Nu noi. și știți bine. Nu cred că e corect să ne pronunțăm noi la jumătatea drumului ce s-ar putea întâmpla. Noi trebuie să apărăm banul public, interesele județului Suceava. Şi o spun pentru informarea corectă a populației județului Suceava. S-a făcut acea reziliere. A trebuit ca noi să avem reacție. Aparatul nostru de juriști, de specialiști au avut procedurile în instanță. Litigiile comerciale. Pentru numele lui Dumnezeu, astăzi în județul Suceava sunt pe 22 de drumuri județene proiecte de modernizare. Un proiect este afectat de un litigiu comercial. Îmi pare rău și regret. Şi îmi pare rău de disconfortul pentru populația care nu poate să beneficieze acum de aceste drumuri. Drumul de la Hârtop – Vulturești, Boroaia, Slatina, Mălini, Bilbor, Coșna, Izvorul Alb care l-am finalizat astăzi, Pleșa – Solonețul Nou, Mușenița, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Slătioara, Prihodiște, plus covoarele asfaltice proaspete puse de noi, Consiliul Județean de la Şaru Dornei, de la Dorna Candreni, Vama, Frumosu, Vatra Moldoviței, Măneuți, Volovăț, Burla, Straja, Brodina, Botoșana nu înseamă nimic? Ba da! Înseamnă proiecte!”, a spus președintele CJ Suceava.

Comentând în continuare situația litigioasă produsă după rezilierea contractelor de la axialul Suceava – Iași, Gheorghe Flutur a spus că, din păcate, apar și astfel de „chestiuni comerciale”, cum tot el le-a denumit insistând pe respectarea întru totul a legislației. Referindu-se la axialul Iași-Suceava după ce lucrările au fost abandonate, Gheorghe Flutur a spus că o expertiză tehnică s-a făcut cu privire la situația din șantierul abandonat și s-a dat ordin de începere la serviciul de actualizare a devizului general pentru axialul Suceava – Iași, pentru că se schimbă valorile.

„E un termen undeva în jurul datei de 15 august ca să se termine devizul actualizat și să intrăm în linie dreaptă pe proceduri”, a spus Gheorghe Flutur.

PSD nu a agreat angajarea de avocați pentru litigiile CJ Suceava cu firmele ce au reziliat contractul privind axialul Suceava – Iași

Consiliul Județean a aprobat alocarea de fonduri pentru angajarea unui avocat sau a unei case de avocatură pentru a reprezenta în instanță administrația județeană în litigiile apărute după rezilierea contractului pentru lucrările de modernizarea a drumului Suceava – Iași. În cadrul discuțiilor, angajarea unei case de avocatură a fost contestată de o serie de consilier PSD, printre care și Cristian Macsim, care a spus că CJ Suceava are juriști care ar putea să se ocupe de aceste dosare din instanță.

La ședința din 26 iulie s-a dezbătut un proiect privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în valoare de 450.000 de lei. Cristian Macsim a insistat asupra faptului că administrația județeană are juriști angajați. El a arătat că din cele zece dosare pe care administrația județeană le are cu asocierea de firme care a reziliat cele două contracte referitoare la loturile de drum județean de pe axialul Suceava – Iași, trei au fost pierdute pe niște chestiuni procedurale, care nu țin de fondul problemei. Secretarul general al județului Suceava, Petru Tănase, susține că doar cinci din angajații Direcției Juridice au reprezentare în instanță, iar deoarece volumul de muncă este mult prea mare, se impune angajarea unui avocat sau a unei case de avocatură. Discuțiile s-au purtat și cu privire la suma propusă, de 450.000 de lei, care a fost supusă aprobării de CJ Suceava și despre care Petru Tănasă a spus că este o estimare ținându-se cont de tarifele practicate.

În referatul de aprobare a proiectului se arată că cele două asocieri care trebuiau să execute modernizarea axialului Suceava – Iași au reziliat unilateral contractul pe care nu l-au respectat întrucât după 20 de luni de la data de începere a lucrărilor din cele 24 de luni reprezentând durata de execuție conform contractelor s-a realizat un progres fizic extrem de scăzut, respectiv sub 50% grad de execuție pe fiecare lot. În acest context între Consiliul Județean Suceava și firmele care trebuiau să execute lucrările s-au deschis numeroase dosare pe rolul instanțelor din Suceava, Botoșani, Timiș, București, inclusiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. În final, acest proiect a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru”. (D.P:)