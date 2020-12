Flutur, supărat în continuare pe rezultatul votului la parlamentare: „Ne-am situat pe locul 22 în țară. Nu sunt mulțumit. Procentele mari te ajută în negocierea în forță a unor proiecte mari în zona ta”

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, este nemulțumit de scorul obținut de liberalii suceveni la alegerile din 6 decembrie.

Potrivit unei postări de pe contul de facebook al PNL Suceava, scorul slab înregistrat la alegerile parlamentare situează filiala pe locul 22 din țară și asta a diminuat din puterea de negociere a Sucevei pentru proiectele mari.

Unul dintre proiectele importante vizează construirea șoselelor de centură pentru orașul Gura Humorului și municipiile Cîmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. „Mă voi bate în continuare, dar asta este viața, trebuie să fiu corect cu dumneavoastră. Eu sunt un om care am fost în politică, la vârf și știu multe. Când le-am cerut sucevenilor un vot, dați un vot pentru parlamentarii liberali ca să avem un Guvern al nostru să facem treabă, sigur că ne-au dat și eu le mulțumesc. Totuși, prezența a fost slabă la vot iar procentele făcute de PNL … dacă la locale noi am făcut un scor foarte bun – și eu am făcut un scor și primarii noștri – la parlamentare am făcut un scor care ne situează pe locul 22 în țară. Deci, eu nu sunt mulțumit de acest scor, nu sunt mulțumit de noi, de PNL, ca să fiu corect. Probabil că trebuia să avem capacitate de a explica mult mai mare, însă când le explicam sucevenilor că avem nevoie de procente pentru că aceste procente te ajută mai mult în negocierea în forță a unor proiecte mari în zona ta …”, a spus Gheorghe Flutur, în postarea de pe contul de facebook al PNL Suceava precizându-se că este vorba de răspunsul la o întrebare adresată de un post de radio local.

Conform sursei citate, Gheorghe Flutur a mai spus că „după alegerile din 6 decembrie am avut o mare mâhnire în suflet și nu pot să o am decât în grădina mea, a Partidului Național Liberal, pentru că mi-aș fi dorit să avem procente mai bune, să putem negocia mai puternic și să avem Ministerul Transporturilor la noi, pentru că discutam altfel cu oamenii care ne sunt mai apropiați legat de prioritizarea aceasta”. Președintele PNL al CJ Suceava a adăugat că sunt extrem de necesare centurile ocolitoare, pentru că, de exemplu, „zilele acestea, Gura Humorului a fost din nou blocată, făceai trei ore, deci au fost și înspre munte, în special înspre munte și invers blocaje. Deci ne trebuie centuri”. (D.P.)