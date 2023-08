Flutur: Suceava devine pol de atracție turistică. Avem cel mai mare festival medieval din țară. Peste 200.000 de turiști au vizitat anul trecut Cetatea de Scaun

Miercuri dimineață, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava (CJ), a adresat un cuvânt de bun venit tuturor sucevenilor care se întorc acasă din străinătate și turiștilor care vizitează Bucovina în luna august, lună marcată de CJ Suceava prin evenimente dedicate în special diasporei.

Pentru început, Gheorghe Flutur a făcut o scurtă trecere în revistă a manifestărilor care vor fi organizate în acest an în cadrul Festivalului Medieval ”Ștefan cel Mare și Sfânt”. ”În ultimii 15 ani am organizat în Cetatea de Scaun a Sucevei acest Festival Medieval care a crescut de la an la an. Acum, Suceava este în măsură să spună că are cel mai mare festival medieval din toată țara. Anul acesta, între 17 și 20 august, vă invităm la acest mare festival medieval la care vor participa 37 de trupe, vor fi din șase țări în afară de România. Sunt invitați din Turcia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova. Anul trecut am avut în jur de 30.000 de participanți la eveniment, care au vizitat Cetatea în acea perioadă. Anul acesta ne așteptăm, la fel, să vină mulți turiști. Porțile sunt deschise. O să avem spectacol ecvestru pe timp de noapte. O să fie spectacolul de focuri care este specific castelelor și cetăților, organizat de o trupă din Timișoara. Festivalul va începe cu parada, în data de 17 august, seara, care va trece prin centrul Sucevei și va merge spre Cetate”, a declarat președintele CJ Suceava.

Acesta a reamintit faptul că imediat după acest eveniment vor începe lucrări mari de restaurare în Cetatea de Scaun a Sucevei. ”Este o investiție de aproape 6 milioane de euro, finanțată de Consiliul Județean Suceava, pentru consolidarea contraescarpei, a escarpei, pentru plombarea și chituirea șanțului interior al cetății. De asemenea, podul de intrare în Cetate va fi înlocuit cu un alt pod consolidat. La intrarea în Cetate, toată balustrada, mâna curentă, va fi înlocuită și va fi consolidată pulberăria, precum și alte lucrări”, a explicat Gheorghe Flutur.

Conform președintelui CJ Suceava, anul trecut la Cetatea de Scaun au fost peste 200.000 de turiști. ”Suceava devine un pol de atracție turistică și pentru că aici avem Cetatea marelui Ștefan și pentru că există un interes foarte mare și sunt multe evenimente, vă așteptăm cu drag la mijlocul lunii august în Cetatea de Scaun a Sucevei. Vă așteptăm să vedeți cum se joacă Apus de Soare, pe 17 august, seara, la Cetatea Sucevei. Vă așteptăm cu familiile, cu prietenii, pentru că merită să participați la acest eveniment”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. (O.S.)