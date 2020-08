Flutur și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al CJ Suceava

Lansarea oficială a candidaturii actualului președinte al CJ pentru un nou mandat a avut loc în curtea sediului PNL Suceava. Gheorghe Flutur a anunțat că toată campania electorală va fi marcată de restricțiile ce țin de pandemia de COVID-19 iar în ce privește ploaia care s-a abătut în timpul evenimentului organizat în aer liber a spus că este un semn bun.

Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea administrației județene. Într-o conferință de presă organizată în curtea sediului PNL Suceava cu prilejul lansării oficiale a candidaturii sale, șeful administrației județene sucevene a declarat că PNL a strâns 30.000 de semnături de susținere a candidaturilor pentru CJ Suceava și că vârsta medie a candidaților de pe lista PNL pentru deliberativul județean este de 45 de ani, fiind reprezentante toate zonele județului și toate categoriile profesionale. Pe o vreme ploioasă despre care liderul județean al PNL a spus că este un semn bun, Gheorghe Flutur a anunțat că, dacă va câștiga un nou mandat în urma alegerilor locale din 27 septembrie, atunci îi va propune pentru posturile de vicepreședinți pe doi dintre consilierii la cabinetul său: Neculai Barbă și Cristi Crețu. Actualmente, vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava sunt liberalii Viorel Seredenciuc și Marin-Gheorghe Niță.

Gheorghe Flutur a declarat că pornește încrezător la drum iar obiectivul său este așteptat de toți: „revenirea la normalitate a Sucevei”. „Când vorbesc de normalitate mă refer la viața socială, economică, culturală și la tot ce așteaptă oamenii. Am dovedit că pot să fac lucruri bune cu echipa și sunt convins că sucevenii vor gira pentru noi pentru a duce județul acolo unde îi este locul”. Gheorghe Flutur a spus că are în plan dezvoltarea infrastructurii. „Acum vin proiecte mari. În primul rând, pentru infrastructura de drumuri județene. Doresc în mandatul următor cu echipa mea de consilieri să finalizez modernizarea rețelei de drumuri județene. Numai în acest mandat am modernizat circa 300 de kilometri de drumuri județene. Avem proiecte depuse deja pe axele de dezvoltare pe bani europeni”, a spus Gheorghe Flutur.

În discursul său, președintele CJ Suceava a adăugat că nu va rămâne pasiv nici față de investițiile în modernizarea drumurilor naționale și în construcția de autostrăzi, dar și în privința căilor ferate față de care a făcut trimitere la reabilitarea magistralei 500 București – Siret și a reiterat necesitatea introducerii unui tren între Suceava și Cernăuți. „Deja încep să dea roade demersurile pe care le-am făcut pentru autostrada A7 Siret – Suceava – București. Am cerut Ministerului Transporturilor să facem un parteneriat și să ne întâlnim de câte ori este nevoie pentru a accelera procedurile și pentru a începe cât mai repede. Apoi Autostrada Nordului Suceava – Vatra Dornei – Bistrița – Dej – Satu Mare, centurile ocolitoare de la Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, sunt alte priorități pe care le voi avea în vedere din funcția de președinte al CJ Suceava, așa cum am făcut-o și până acum”, a precizat liderul PNL Suceava.

El a adăugat că un alt domeniu important este cel al sănătății. „Pentru noi este revenirea la normalitate și facem eforturi zilnice pentru acest lucru. Trebuie să învățăm din ceea ce nu a funcționat, dar voi continua și investițiile pentru mandatul următor”, a subliniat Gheorghe Flutur. Investițiile prioritare vor fi spitalul de copii, spitalul de boli infecțioase, amenajarea spațiilor și extinderea secției de oncologie, finalizarea de noi blocuri operatoare, construcția unui bloc de locuințe pentru medici și aducerea de personal medical și îmbunătățirea actului medical în raport cu pacienții la Spitalul Județean Suceava, dar și o mai strânsă și mai bună colaborare cu spitalele din județul Suceava.

Gheorghe Flutur a declarat că și în domeniul educației are în vedere „un parteneriat puternic” pentru dezvoltarea județului cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. „Mă refer aici la sprijin reciproc pentru înființarea Facultății de Medicină. Apoi vorbim de parteneriate și asocieri de tip cluster. Avem deja unul și dorim și alte astfel de parteneriate, pentru parcuri tehnologice, în colaborare cu primăriile din județ. Vorbim apoi de învățământul gimnazial și școlile profesionale de meserii. Am fost alături, i-am finanțat, le-am dat stimulente și o s-o facem în continuare. Și vreau să o spun apăsat că una dintre priorități este susținerea școlilor de meserii cerute de piața muncii din Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur.

Investiții importante urmează să se facă și în extinderea rețelelor de apă și canalizare și pentru extinderea rețelelor de gaze naturale. „Printre prioritățile mele se numără parteneriate cu biserica, rezolvarea problemelor ce țin de protecția socială și aici mă refer în primul rând la ceea ce înseamnă protecția persoanelor cu handicap și spații amenajate pentru aceștia”, a precizat Gheorghe Flutur, adăugând că pe lista de priorități se află și îndiguirile cursurilor de apă. „ Vreau să subliniez faptul că problemele de protecția mediului le voi avea ca prioritate de grad zero și mă refer la implicarea în parteneriate pentru promovarea măsurilor de protecție a mediului”, a spus președintele CJ Suceava.

Un domeniu prioritar pentru Gheorghe Flutur va fi și turismul, el amintit de proiectele pentru Asociația turistică stațiunea „Bucovina”, circulația pe baza de tichete de vacanță în localitățile din această stațiune, modernizarea taberei Bucșoaia, dar și punerea în valoare a muntelui Rarău și promovarea monumentelor UNESCO din județ. „Am în vedere în mod deosebit și problemele legate de tineri, promovarea locurilor de muncă prin parteneriate și atragerea de investitori. De asemenea, programe culturale pentru tineri și doar unul aș vrea să spun. Sper anul viitor să fie finalizat drumul până pe Rarău, al treilea drum, pe Izvorul Alb și am în vedere un mare festival al tineretului – Stelele Rarăulului, în parteneriat cu Primăria Câmpulung Moldovenesc, și sunt convins că zeci de mii de tineri vor fi acolo … sunt foarte multe lucruri legate de sprijinirea inițiativelor locale și a mediului de afaceri. Camera de Comerț va fi partenerul de bază pentru ca în județul Suceava să aducem mai mulți oameni de afaceri, sau de aici să îi promovăm să devină oameni de afaceri. Am cerut primarilor, candidaților, identificarea de parcuri industriale. Noi avem parcul de la aeroportul Suceava. Fie că vorbim de Suceava, cu domnul primar Ion Lungu, apoi la Rădăuți există posibilitatea în zonele limitrofe cu localitățile vecine, dar și la Vatra Dornei, Câmpulung sau Fălticeni. Trebuie să intrăm în perioada dezvoltării economice prin crearea de locuri de muncă. Iar eu cred că autostrăzile vor funcționa ca un magnet pentru locurile de muncă”, a m3enționat președintele CJ Suceava. El a precizat că are în vedere digitalizarea și transparentizarea administrației publice iar următorul pas înseamnă 100% digitalizare, accesul oamenilor on-line pentru a putea simplifica birocrația, acestea fiind însă lucruri care va trebui să le facă împreună cu primarii. „Nu în ultimul rând, avem în vedere aeroportul, unde în septembrie sperăm să finalizăm terminalul pentru dublarea capacității de procesare a numărului de pasageri, linii interne și internaționale noi și nu în ultimul rând terminalul cargo pentru exportul de mărfuri. Sunt câteva lucruri, în linii mari, pe care le-am spus aici, proiecte ambițioase. Și le-am spus colegilor care au intrat în echipa mea, dar și primarii știu acest lucru: nopțile vor fi mai scurte în acest mandat pentru noi. Vom avea enorm de multă treabă. Vreau să venim în întâmpinarea banilor europeni care bat la ușa României și trebuie cheltuiți inteligent pentru dezvoltare”, a declarat Gheorghe Flutur.

La lansarea oficială a candidaturii, care a avut loc la sediul PNL din Suceava, au fost prezenți primarii liberali Ion Lungu, Ilie Boncheș, Mihăiță Negură, precum și candidații pentru funcțiile de primar din Rădăuți și Fălticeni, Bogdan Loghin și Ionel Vasiliu.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost primul dintre primarii de municipii din județul nostru care a luat cuvântul după Gheorghe Flutur și a declarat că este ornat să facă parte din echipa acestuia ca să finalizeze împreună proiectele demarate deja și să înceapă alte proiecte noi prin parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primărie. Unul dintre obiective este cel de realizare a variantei de ocolire 2 a municipiului Suceava cu fonduri europene pe traseul E 85- Cumpărătura-Ipotești-Tișăuți-Salcea iar în această lună se aproba asocierea localităților respective în vederea realizării proiectului. În domeniul sănătății, primarul Ion Lungu a spus că tot cu fonduri europene va fi realizat un pasaj care să lege spitalul nou de spitalul vechi. Primarul a mai spus că are în vedere și parteneriate în vederea realizării de parcuri industriale, respectiv la Termica unde sunt toate șansele să fie dezvoltat un asemenea proiect. Primarul Sucevei a anunțat că un alt proiect comun este realizarea centurii verzi a municipiului Suceava cu piste de biciclete către Dragomirna și Pătrăuți. Ion Lungu a mai declarat că tot împreună cu CJ Suceava ar urma să fie preluată Casa de Cultură și modernizarea și gestionarea acesteia împreună.

Candidatul PNL la funcția de primar al Fălticenilor a evocat unele lucruri legate de colaborarea sa cu Gheorghe Flutur și despre personalitatea acestuia, făcând trimitere și la prioritățile sale dacă va fi ales primar. „L-am cunoscut pe Gheorghe Flutur ca omul care a promovat cel mai mult județul Suceava, valorile umane, dragostea față de familie, dragostea față muncă și meserii, profesii și profesionalism, de cultură, de educație și foarte mult dragostea față de țăranul sucevean. Cred că toate aceste lucruri pot sta la baza unui parteneriat foarte solid, cu Consiliul Județean, cu președintele Gheorghe Flutur, și în Fălticeni, zonă pe care doresc să o reprezint pentru următorii patru ani … Un proiect care țin foarte mult să îl realizez în mandatul de primar, împreună cu Consiliul Județean și Gheorghe Flutur, se referă la turismul cultural în Fălticeni. Vreau să fac din Fălticeni un oraș al culturii, așa cum trebuie să fie”, a transmis Ionel Vasiliu. El a menționat și planurile pe care le are pentru municipiul Fălticeni, acestea vizând infrastructura rutieră, rețeaua de apă-canal, dar și rețeaua de gaz metan.

Candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a fost prezent la lansarea candidaturii lui Gheorghe Flutur pentru un nou mandat de președinte de Consiliu Județean. Acesta s-a declarat bucuros să se afle într-o echipă atât de puternică. „Tot ceea ce îmi doresc este să aduc dezvoltarea în municipiul Rădăuți, pe toate căile și asta o spun cu toată convingerea pentru că știu că mă aflu într-o echipă, în care oricând mi se poate întinde o mână și un ajutor pentru a rezolva aceste lucruri”, a spus Bogdan Loghin.

După declarațiile lui Gheorghe Flutur și ale primarilor invitați pe scena amenajată în curtea sediului PNL, au urmat o serie de întrebări din care nu au lipsit teme legate de zona politicului și din cea a sănătății.

În legătură cu primul aspect, întrebat dacă „are un blat” cu liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, Gheorghe Flutur a negat. „Nici măcar un blat de tort nu am cu domnul Stan”, a răspuns Gheorghe Flutur. De asemenea, răspunzând unei întrebări în acest sens, Gheorghe Flutur a declarat că unii primari din PSD Suceava ar putea candida din partea PNL la alegerile locale viitoare, dar că nu are cifre exacte. „Sunt primari care la OUG 55, în 2014, au plecat din PNL și care este foarte posibil să se întoarcă și să candideze de la PNL”, a spus Gheorghe Flutur. La insistențele unor jurnaliști cu privire la posibilitatea ca și primari care nu au plecat la PSD în 2014 – pe fondul așa numitei Ordonanțe Dragnea – să plece acum din PSD către PNL, Gheorghe Flutur a spus doar că nu au fost finalizate toate discuțiile.

În ceea ce privește chestiuni cu privire la sănătate și la pandemia de COVID-19, Gheorghe Flutur a declarat, printre altele, că va face demersuri în măsura atribuțiilor sale pentru susținerea Spitalului Municipal Rădăuți. Afirmația a fost, de asemenea, ca răspuns la o întrebare din partea unui jurnalist care a adus în discuție faptul că managerul spitalului rădăuțean a transmis, duminică seara, că nu are fonduri pentru a plăti suplimentele financiare pentru personalul medical implicat în tratarea pacienților COVID-19. El a arătat însă că așa cum s-a implicat pentru finanțarea Spitalului Fălticeni și din 20 de milioane de lei necesari, 15 milioane deja au primit, a făcut demersuri și va face ce depinde de el, în continuare, la Ministerul Sănătății și pentru Spitalul Rădăuți. „Am citit ce a spus managerul spitalului din Rădăuți. Vă amintesc că am fost cei care am dat un milion de lei din fondul de rezervă al CJ Suceava. Am dat Primăriei ca să-i dea spitalului în plină pandemie. Nu am avut mai mult de atât noi să dăm. Mai departe sunt strict relațiile dintre Primărie, Spitalul Rădăuți și Ministerul Sănătății … Trebuie să recunoaștem că și-a asumat o responsabilitate și Spitalul Rădăuți, iar acei oameni, ca și ceilalți, trebuie prețuiți și să le mulțumim”, a spus Gheorghe Flutur.

După ce a susținut conferința respectivă, Gheorghe Flutur a depus la Biroul Electoral Județean lista candidaților PNL pentru CJ. (Dan PRICOPE)