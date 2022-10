Flutur, la “Târgul Laptelui” și “Drumul Lemnului”: Cât de curând se va decide subvenția la lapte și plafonarea prețului la lemn de foc

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat duminică, 2 octombrie, la Câmpulung Moldovenesc unde a avut loc un eveniment organizat de Primărie pentru promovarea laptelui și a produselor lactate, dar și pentru promovarea produselor din lemn.

„Sunt conștient că sunt evenimente de la care așteptați niște vești. Am fost cel care am creat aceste sărbători – și Târgul Laptelui și Drumul Lemnului – iar eu îi salut pe toți, pe cei care mai sunteți crescători de animale pentru că, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini crescători de animale. Sper să găsim o soluție – și nu o luați ca o promisiune de la un om politic – o soluție pentru subvenție la lapte pentru că altfel este rău. Cu două săptămâni în urmă am cerut în coaliția de guvernare – eu am cerut ministrului Daea – să găsim o formulă de 50 de bani la litrul de lapte ca subvenție pe litrul de lapte pentru că altfel oamenii își taie vacile, le duc la abator și nu e bine. Cred că se va întâmpla un act normativ cât de curând să ajutăm pe cei care cresc vacile de lapte în perioada următoare. Al doilea lucru este legat de plafonarea prețului la lemnul de foc pentru populație. Sper să găsească guvernul o soluție pentru că, cel puțin în județul Suceava, cui îi spui că este criză de lemn nu te crede pentru că, totuși, Dumnezeu a dat și avem aproape jumătate de județ care este acoperut de păduri și ar trebui să existe lemn de foc la populație. Se discută plafonarea lemnului de foc ca să fie suportat mai ușor. De ce? Cum se plafonează la gaz metan, la curent electric, sunt unii care se încălzesc cu lemn. Şi nu este drept ca aceștia să nu beneficieze și ei de o plafonare: trebuie să îi tratăm pe toți egal”, a declarat Gheorghe Flutur.

Este de precizat că alături de el au fost prefectul Alexandru Moldovan, deputatul Angelica Fădor, precum și mai mulți primari de localități din zona de munte a județului Suceava.

Spre finalul discursului său, Gheorghe Flutur le-a transmis crescătorilor de animale din zona de munte că vrea să se întâlnească repede cu ei pentru că a fost o tentativă de a se reduce subvenția zonei de munte, „subvenție pe care eu v-am negociat-o când eram ministru ca să fie o subvenție mai mare decât la câmpie pentru că aici vara este mai scurtă”, dezavantajul zonei de munte este că se se face numai fân, alte prosduse nu se fac și trebuie compensat cu ceva. „Văd că au înțeles acum ai noștri să negocieze cu Comisia Europeană acei 97 de euro pe hectar și să nu îi reducă pentru că altfel se depopulează zona de munte și nu este bine. Mă aveți și ne aveți pe noi ca prieteni ai zonei de munte. De aceea, să țineți aproape de mine și eu să țin aproape de dumneavoastră, primarii la fel pentru că avem treabă împreună”, a mai spus președintele CJ Suceava, urându-le participanților „La mulți ani!”. (D.P.)