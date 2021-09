Flutur, la Congresul PNL: Vă cer o amnistie a supărărilor şi a vorbelor grele. Sper ca, după ziua de astăzi, să ne facem bine

Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut, sâmbătă, la Congresul PNL, “o amnistie a supărărilor şi a vorbelor grele” şi a făcut apel la unitatea partidului, transmiţând că este nevoie de unitate în coaliţie pentru a guverna şi “nu pentru un spectacol jalnic al democraţiei care este la Romexpo”.



“Particip la acest congres care are o încărcătură aparte, sper să ne descărcăm astăzi de energiile acumulate şi cu ‘Doamne ajută’ să începem pentru că avem foarte multă treabă. Şi am să îmi permit de la acest microfon, dragi liberali, un mesaj extrem de pragmatic, pentru că trebuie să răspundem şi am intrat în această echipă a lui Florin Cîţu pentru a susţine pragmatismul. Ce facem de luni dimineaţă? Pentru că suntem principalul partid de guvernare. Şi am câteva propuneri concrete pentru fiecare dintre dumneavoastră. În primul rând, unitatea Partidului Naţional Liberal, dar nu declarată. Vă cer o amnistie a supărărilor şi a vorbelor grele, să uităm, să ştergem cu buretele şi să adunăm marea familie a PNL”, a afirmat Flutur, în discursul de susţinere a candidaturii lui Florin Cîţu la preşedinţia partidului.

El a spus că energia trebuie folosită împotriva PSD şi a celor care atacă PNL. “Eu sper ca, după ziua de astăzi, să ne facem bine”, a adăugat Flutur.

“Trebuie unitate în coaliţie pentru că noi, din păcate, am generat instabilitate şi trebuie să adunăm coaliţia de dreapta şi centru-dreapta să putem guverna, să ne descărcăm de vot onorabil în această ţară pentru că anul trecut românii pentru asta ne-au votat, nu pentru un spectacol jalnic al democraţiei care este la Romexpo. Dar, la Romexpo nu trebuie să ne expunem duşmăniile, ci ideile, dragi prieteni liberali. Reluarea discuţiilor şi aplecarea pe urgenţele ţării şi vorbim de combaterea pandemiei, de scumpirea facturilor, pregătirea pentru iarnă, accelerarea absorbţiei fondurilor europene. Sunt foarte multe lucruri de făcut. (…) Haideţi să trecem Carpaţii, să legăm provinciile istorice, că românii aşteaptă de la noi şi nu autostrăzi cu carioca”, a adăugat Gheorghe Flutur.

Liderul liberal a mai spus că întărirea parteneriatului cu preşedintele României este fundamentală.