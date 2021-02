Flutur despre A7: “Îmi doresc să fie până la Siret. Ne luptăm pentru că această autostradă este necesară ca aerul”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține menținerea în continuare a posibilității finanțării sectoarelor din autostrada A7 de la Pașcani la Suceava și de la Suceava la Siret prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

El consideră că Autostrada A7 va fi prinsă oricum în Planul Național de Redresare și Reziliență. „Eu îmi doresc să fie până la Siret. În fiecare an PNRR se actualizează. și ne luptăm pentru că autostrada A7 este necesară ca aerul. Este coloana vertebrală a Moldovei, la granița de Est a Europei. Şi îi chemăm la discuții pe cei care fac acum traseele (la tronsoanele de la Pașcani – Suceava și Suceava – Siret). Sunt vreo șapte variante, dar se conturează două variante finale și se fac punctajele”, a spus, joi, președintele Consiliului Județean Suceava.

Şeful administrației județene sucevene a anunțat că există, la nivel central, o discuție cu privire doar la finanțarea prin PNRR doar a tronsoanelor Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani, Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani, nu și a ultimelor două tronsoane până la vama Siret. „Pentru Autostrada 7 noi trebuie să ne luptăm și ne luptăm cu toată forța pentru a fi prinsă în Planul Național de Redresare și Reziliență. Au fost diverse voci. și țin minte că ministrul Bode spunea da, până la Siret, unii spun până la Pașcani și vedem mai departe”, a spus Gheorghe Flutur. Asta nu înseamnă că nu vor fi finanțate deloc, ci se va căuta o finanțare prin alt program decât PNRR, probabil prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Avantajul care l-ar reprezenta însă derularea investiției prin PNRR este însă legat de faptul că acest program trebuie să aibă încheiate contractele de finanțare până la finele lui 2022 și să fie încheiate lucrările în 2024. În schimb, celelalte programe de finanțare cum ar fi POIM sunt concepute a fi derulate pe tot exercițiul financiar multianual 2021 – 2027. De unde vine însă discuția ca prin PNRR să fie finanțate doar 4 din cele 6 tronsoane din A7? „De la faptul că lotul Ploiești – Pașcani (cele 4 tronsoane de la Ploiești la Pașcani – n.r.) are un an jumătate avantaj înaintea noastră, pentru că așa au dat drumul (demarat procedurile de achiziție a studiilor de fezabilitate și proiectelor tehnice – n.r.) atunci. Au scos la licitație studiile de fezabilitate cu un an jumătate înainte a ceea ce am făcut noi abia anul trecut. Dar se poate recupera”, a spus Gheorghe Flutur la finalul ședinței de ieri a Consiliului Județean. (D.P.)