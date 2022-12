A fost semnat certificatul de urbanism pentru centura Humorului, parte din Autostrada Nordului. Flutur: “Sper ca anul viitor să putem depune la finanțare acest proiect”

Centura ocolitoare Gura Humorului are 10.3 km, se construiește pe raza comunelor Păltinoasa și Capu Câmpului și a orașelor Gura Humorului și Frasin, are 2 noduri rutiere ce fac legătura cu viitorul traseu al Autostrăzii Nordului, atât la Păltinoasa, cât și la Frasin. De asemenea, centura are 3 km de viaducte de coastă, 4 pasaje, lățimea platformei 23,5 m, drumul are 2 benzi pe sens, separator de sens și viteză de proiectare 120 km/h. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 314,4 milioane de euro fără TVA.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, miercuri, că a semnat Certificatul de urbanism pentru Centura Ocolitoare Gura Humorului în regim de autostradă, parte din Autostrada Nordului.

”Am ajuns în această etapă pentru că s-a finalizat documentația tehnică întocmită de firma Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL. Anul trecut, în luna septembrie, CJ Suceava și-a asumat preluarea acestei porțiuni de drum pentru a grăbi procedurile și pentru a începe cât mai repede construcția Centurii Ocolitoare în cea mai aglomerară zonă a județului, mai ales în sezonul estival”, a declarat Gheorghe Flutur.

Acesta a reamintit faptul că Centura Ocolitoare Gura Humorului are 10.3 km, se construiește pe raza comunelor Păltinioasa și Capu Câmpului și a orașelor Gura Humorului și Frasin, are 2 noduri rutiere ce fac legătura cu viitorul traseu al Autostrăzii Nordului, atât la Păltinoasa, cât și la Frasin. De asemenea, centura are 3 km de viaducte de coastă, 4 pasaje, lățimea platformei 23,5 m, drumul are 2 benzi pe sens, separator de sens și viteză de proiectare 120 km/h. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 314,4 milioane de euro fără TVA.

”Urmează obținerea Acordului de mediu, care înseamnă analiza asupra impactului mediului și studiul de evaluare adecvat, depunerea documentației pentru expropriere prin Hotărâre de Guvern a proprietarilor de pe culoar și depunerea la finanţare. Ne exprimăm speranța ca anul viitor să putem depune la finanţare acest proiect în vederea întocmirii proiectului tehnic și a execuției lucrărilor”, a spus Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. (O.S.)