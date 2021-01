Flutur: „A7 și A8 sunt autostrăzile întoarcerii forței de muncă acasă”

Astăzi are loc o nouă întâlnire pe tema traseelor pe care le va avea ruta rapidă de la Siret la Suceava și de la Suceava la Pașcani, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur insistând că este vorba de autostrada A7 și precizând că alături de autostrada A8, acesta este un proiect important pentru toată zona Moldovei. „Avem o vină noi, politicienii din această zonă a Moldovei din dreapta Prutului. Au fost și semănate niște discordii: a apărut proiectul „autostrada Unirii” de care nu puteam să zic că nu sunt de acord, dar a apărut și proiectul autostrăzii spre Brașov și a început cearta dintre Iași și Bacău. Dacă nu vom fi atenți la aceste teme false, nu o să se facă niciuna dintre autostrăzi”, a spus președintele CJ Suceava. „Trebuie să fim uniți și să convingem Bucureștiul că și zona asta a Moldovei există nu doar o dată la patru ani! Ce arătăm noi românilor din stânga Prutului că se întâmplă în dreapta Prutului dacă în 30 de ani nu am făcut nicio autostradă?! Măcar pentru asta ar trebui să fim mai uniți, dacă nu și pentru a stopa placarea forței de muncă tinere și calificate de aici spre Occident”, a spus Gheorghe Flutur

în cursul zilei de vineri, 22 ianuarie, urmează să se poarte discuții legate de traseul pe care îl va avea Autostrada A 7 pe teritoriul județului Suceava. Anunțul a fost făcut joi, 21 ianuarie, de către președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, după întâlnirea cu reprezentanții USR&PLUS Suceava. Astfel, a fost convocată o întâlnire la care să participe primarii de pe traseul Autostrăzii A 7 cu reprezentanții CNAIR și ceilalți reprezentanți implicați în proiectul acestui drum de mare viteză pentru a lua în discuție variantele de traseu pentru construcția acestei autostrăzi.

Subiectul autostrăzilor pentru Regiunea Nord-Est a țării în general și mai cu seamă pentru județul Suceava este în continuare un subiect dezbătut de mulți politicieni ai României. „A7 și A8 sunt autostrăzile întoarcerii forței de muncă acasă” a afirmat, printre altele, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, cu o zi înainte de întâlnirea cu primarii și proiectanții pentru a dezbate din nou variantele de trasee. El a prezentat într-o emisiune televizată motivul pentru care Moldova nu are autostradă. „Avem o vină noi, politicienii din această zonă a Moldovei din dreapta Prutului, ca să vorbim așa, corect. Au fost și semănate niște discordii și o să vă dau un exemplu: a apărut proiectul „autostrada Unirii” care nu trece pe la noi, la Suceava, dar nu puteam să zic că nu sunt de acord când Târgul Neamț este la 30 de kilometri de Fălticeni și mai ieșeam și undeva la Broșteni, lângă Poiana Largului, numai că a apărut următoarea teorie a autostrăzii de la Bacău la Brașov și a început cearta dintre Iași și Bacău, însă eu am spus tot timpul că dacă nu vom fi atenți la aceste teme false, nu o să se facă niciuna dintre autostrăzi”, a spus președintele CJ Suceava în interviul postat și pe contul de facebook al PNL Suceava. Din punctul său de vedere, politicienii din zona Moldovei – având în vedere că în „Moldova din dreapta Prutului” sunt doar opt județe – ar trebui să fie mai uniți și să nu se certe pe tema autostrăzilor și, în același timp, să prioritizeze proiectele de acest gen. El a adăugat că o autostradă de la est la vest care să lege Iașul de Târgu Mureș și alta de la nord la sud are să lege Suceava de București cu nod la Pașcani între cele două ar rezolva problema. „Lipsa de solidaritate a județelor din Moldova costă (…) Trebuie să fim uniți și să convingem Bucureștiul că și zona asta a Moldovei există. și nu doar o dată la patru ani! Eu cred că și A7 și A8 sunt obligatorii și urgente. Ce arătăm noi românilor din stânga Prutului că se întâmplă în dreapta Prutului ca să mizăm că vor merge și ei spre Europa? Noi trebuie să le fim lor un exemplu de bune practici și de povești de succes iar dacă până acum, în 30 de ani, nu am făcut nicio autostradă, moldoveanul se uită de la Chișinău peste Prut iar cei mai sceptici vor spune că nici dincolo nu s-a întâmplat mare lucru. Măcar și pentru asta ar trebui să fim mai uniți, dacă nu și pentru a stopa placarea forței de muncă tinere și calificate de aici spre Occident”, a spus Gheorghe Flutur.

Revenind la aspectul legat de întâlnirea de vineri, reamintim că pentru autostrada A7 proiectanții au prezentat mai multe variante de traseu. Astfel, între Suceava și Siret au fost prezentate cinci variante de traseu, din care trei prin estul municipiului Suceava, iar două prin vestul municipiului în timp ce traseul Pașcani-Dolhasca-Suceava are șase variante de traseu pe Valea Siretului, variante care sunt în paralel cu calea ferată, dar și variante dinspre Dolhasca spre Fălticeni care ocolesc acest municipiu prin vest sau est. De asemenea, șeful administrației județene sucevene a afirmat după precedenta întâlnire pe tema aceasta cu proiectanții că în stabilirea traseului se ține seama de rețelele de înaltă tensiune, se ține seama de căile ferate și intersecția autostrăzii cu căile ferate, se ține seama de intersecțiile cu drumuri naționale, județene și comunale, se ține seama de rezervații naturale și restricțiile în aceste rezervații cum ar fi Pădurea Zamostea. (Dan PRICOPE)