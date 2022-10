Fizicianul Daniel Prelipcean, absolvent al Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, nominalizat în Top 100 Români de Pretutindeni

Tânărul a absolvit Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în anul 2015, s-a licenţiat în matematică-fizică, iar pentru studiile de master a ales fizica particulelor elementare. În iunie 2020 a început să lucreze la Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară – CERN, unde se găsește cel mai mare accelerator de particule din lume, după ce în 2019 făcuse acolo un stagiu de vară.

Un absolvent al Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Daniel Prelipcean, a fost nominalizat în Top 100 Români de Pretudineni, la categoria Științe, în cadrul summit-ului RePatriot. Asociația Romanian Business Leaders a organizat un eveniment unic, unde tânărul a fost premiat și a avut oportunitatea să se conecteze cu lumea de afaceri din România, după cum a transmis directorul colegiului, prof. Adrian Puiu.

În fiecare an RePatriot Summit reunește oameni de afaceri români din toată lumea. Cea de-a șaptea ediție a summitului a avut loc în perioada 6 – 9 octombrie a.c., la Iași și Chișinău. Antreprenori şi manageri de top de peste hotare, împreună cu antreprenori și manageri de top din România și Republica Moldova, au abordat două provocări majore care influențează viața românilor de pretutindeni: Războiul și Criza.

Daniel Prelipcean a absolvit Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în anul 2015, s-a licenţiat în matematică-fizică, iar pentru studiile de master a ales fizica particulelor elementare. În iunie 2020 a început să lucreze la Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară – CERN, unde se găsește cel mai mare accelerator de particule din lume, după ce în 2019 făcuse acolo un stagiu de vară. ”România are foarte mult potenţial şi, din ce simt, România merge în direcţia bună. Nu plănuiesc să vin acasă mâine şi să încerc să mă lupt cu morile de vânt. Sper să mă număr printre cei care vor veni peste cinci, zece, cincisprezece ani să pun în practică ceva într-un ecosistem deja creat. Nu mă consider capabil să vin acasă şi să schimb România, dar atunci când România începe să se schimbe, voi veni şi o voi sprijini să se schimbe în direcţia pe care eu o consider cea bună”, declara Daniel Prelipcean pentru Radio România Internațional, în mai 2021. Tânărul este și vicepreședintele Ligii Studenților Români din Străinătate.

”Top 100 Români de Pretutindeni” este o inițiativă specială care urmărește promovarea românilor cu rezultate profesionale remarcabile, în 10 domenii cheie, care îi pot inspira pe alți români de acasă sau pe cei care trăiesc peste hotare. 100 de români din diaspora care au excelat cu adevărat și care își doresc să se implice în dezvoltarea economică, culturală și socială a României sunt identificați și premiați în cadrul RePatriot Summit, în fiecare an. Evenimentul a ajuns la a cincea ediție. (O. NUȚU)