Fără sarmale pelerinilor veniți de hramul Sucevei

Anul acesta, primarul municipiului Suceava nu va mai împărți pelerinilor care vin la hramul Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava – eveniment considerat a fi hramul Sucevei – pachete cu sarmale, pâine și apă, așa cum făcea în anii trecuți.

De asemenea, Primăria Suceava nu va mai pune la dispoziția pelerinilor camere de cazare în căminele liceelor din oraș. Despre aceste măsuri, edilul a anunțat în conferința săptămânală de presă de miercuri, 17 iunie, precizând că pentru a se evita răspândirea noului coronavirus nu va mai putea pune la dispoziția pelerinilor căminele de la liceele sucevene și nici nu va mai împărți deja „tradiționalele” sarmale și sticle de apă. Primarul a precizat că s-a consultat pe această temă cu reprezentanții Bisericii.

Reamintim că în fiecare an, pe 24 iunie, este sărbătorit Sf. M.Mc. Ioan cel Nou de la Suceava, prilej cu care municipiul reședință de județ devine un punct de întâlnire al pelerinilor veniți din toate colțurile țării ca să ia parte la procesiunea specifică acestei sărbători creștine. An de an, Ion Lungu și soția sa, Luminița, în ajunul sărbătorii, împărțeau mii de sarmale credincioșilor adunați la Mănăstirea „Sfântul Ioan”, iar unitatatea administrativ teritorială asigura locuri de cazare pentru pelerinii veniți din alte județe.

De asemenea, în fiecare an în jurul datei de 24 iunie, sunt sărbătorite și Zilele Sucevei. În ceea ce privește Zilele Sucevei, primarul Ion Lungu a precizat că în acest an va fi o atmosferă sobră, fără spectacolele cu care oamenii erau obișnuiți, doar cu sărbătorirea celor 20 de „cupluri de aur” din oraș, eveniment care va avea loc la zona de Agrement Tătărași. (D.P.)