Evaluarea Nationala incepe pe 15 iunie, iar Bacalaureatul pe 22 iunie, dar cu probele scrise

Intr-o declaratie de presa sustinuta luni dupa-amiaza, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat conditiile in care se va incheia anul scolar pentru elevii care nu sunt in ani terminali, dar si masurile luate pentru organizarea examenelor nationale, ea dand asigurari elevilor, parintilor si profesorilor ca se vor respecta toate regulile de distantare si igiena si vor fi luate toate precautiile necesare pentru ca Evaluarea Nationala si Bacalaureatul sa se desfasoare in siguranta.

Situatia scolara se va incheia cu doua note, iar tezele nu se vor mai sustine, a anuntat ministrul Educatiei.

Examenele se vor desfășura cu cel mult 10 elevi în clasă, în condiții de respectare a distanțării, a mai spus ministrul.

Astfel, Evaluarea Nationala va incepe cu 15 iunie, iar Bac-ul pe 22 iunie, dar acest examen, ca o noutate, cu probele scrise. De altfel, calendarul urmeaza sa fie facut public pentru ambele examene, ca si pentru cele de obtinere a atestatelor profesionale.

Anisie a precizat ca incepand cu 2 iunie, timp de doua saptamani, elevii de a VIII-a, a XII-a si a XIII-a vor veni la scoala pentru pregatire si consiliere doar la materiile de examen, iar cei bolnavi sau care au in familie persoane bolnave vor urma cursurile online.

„Pentru elevii cu probleme de sănătate sau care au acasă persoane cu risc de îmbolnăvire, prezența la școală va fi optională, iar decizia va aparține părinților. În această situație, pregătirea elevilor se va face în sistem online”, a spus ministrul.