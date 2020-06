486 de absenți la proba de Matematică a Evaluării Naționale. Lucrările se corectează la Botoșani. Rezultatele vor fi, în premieră, anonimizate

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, opt absolvenți de clasa a VIII-a se află în autoizolare și doi sunt internați, astfel că vor susține examenele în sesiunea specială. Lucrările candidaților care au susținut cele două probe ale Evaluării Naționale vor fi corectate în județul Botoșani. Proba de azi a continut o problema dificila de geometrie, care a dat batai de cap multor elevi, cel putin la un subpunct. Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale prin anonimizarea numelui și a prenumelui. Practic, notele absolvenților de clasa a VIII-a vor fi publice, însă nimeni, cu excepția candidatului și a familiei sale, nu va ști numele din spatele codului aferent notei.

Absolvenții de clasa a VIII-a au susținut ieri proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale. La nivelul județului Suceava, au absentat 486 de candidați. Niciun candidat nu a avut temperatura mai mare de maximul admis și nimeni nu a încercat să fraudeze examenul.

”La această probă de examen au fost prezenți 6.385 de candidați, iar 486 nu s-au prezentat la examen. Niciun candidat nu a avut temperatura peste maximul admis. Niciun candidat nu a fost eliminat”, informează IȘJ Suceava.

Candidații care au susținut proba la Matematică sunt încrezători că vor lua note bune, însă susțin că partea de geometrie a fost foarte grea și că a putut fi rezolvată doar de olimpici. ”Eu ador matematica, am avut întotdeauna note bune, dar geometria îmi dă bătăi de cap. La Evaluare am avut o problemă de geometrie foarte grea, nu știu cât am făcut bine din ce am rezolvat. Colegii mei au avut și ei probleme la subpunctul C de la problema de geometrie. Doar olimpicii cred că au reușit să-l rezolve”, a spus Maria S., absolventă a Școlii ”Miron Costin” Suceava.

Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele obținute în urma susținerii examenelor naționale prin anonimizarea numelui și a prenumelui. Este prima dată de la intrarea în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor când notele/ rezultatele candidaților vor fi afișate astfel. Candidații au aflat azi, după ce au predat foile de examen, că notele lor nu vor mai fi publice. Drept urmare, au primit un cod, pe care îl vor folosi luni pentru a afla rezultatele evaluării. Această noutate absolută se datorează legii de protecție a datelor cu caracter personal. Drept urmare, notele absolvenților de clasa a VIII-a vor fi publice, însă nimeni, cu excepția candidatului și a familiei sale, nu va ști numele din spatele codului aferent notei.

”Este o noutate în acest an, din cauza necesității de a proteja numele candidatului. Elevii au primit un cod pe care îl vor introduce pe site și vor afla notele obținute la examen. Așa nu va mai ști nici colegul, nici vecinul ce note a obținut elevul la examene”, a explicat inspectorul școlar general Grigore Bocanci.

Decizia anonimizării datelor cu caracter personal, respectiv a numelui și a prenumelui elevului, a fost luată inclusiv în baza consultărilor cu partenerii sociali – federațiile sindicale reprezentative din învățământ, reprezentanții părinților, Consiliul Național al Elevilor, Consiliul Național al Rectorilor.

Listele afișate în centrele de examen și pe site-ul evaluare.edu.ro vor conține următoarele informații: codul unic al candidatului, școala de proveniență, rezultatele probelor examenului și media.

Lucrările candidaților care au susținut cele două probe ale Evaluării Naționale vor fi corectate în județul Botoșani. Rezultatele trebuie să fie

afișate pe 22 iunie, până la ora 14:00, iar candidații care se vor considera nedreptățiți vor putea depune contestații începând din acea zi și pe 23 iunie, până la ora 12:00. După soluționarea contestațiilor, pe 27 iunie se vor afișa rezultatele finale. (Oana NUȚU)

