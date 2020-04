Echipat regulamentar cu mănuși, mască și vizieră, directorul de la Gospodărirea Apelor s-a pozat rugându-se în genunchi pentru a opri epidemia

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor din Suceava a fost surprins rugându-se în genunchi în fața instituției pe care o conduce, pentru a opri epidemia de coronavirus. „Eu chiar cred că doar Dumnezeu poate să ne scape”, declară acesta.

Daniel Drăgoi, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor, s-a rugat pentru ca Dumnezeu să oprească epidemia de coronavirus. Acesta a declarat, pentru Mediafax, că a dezinfectat toate clădirile și a luat toate măsurile de siguranță și că îi îndeamnă pe suceveni să se roage la Dumnezeu.

„Văd o mare disperare, o foarte mare teamă și am recurs la gestul ăsta ca să îndemn oamenii din Suceava să creadă în Dumnezeu și să ne rugăm, într-adevăr să intervină Dumnezeu, că altă șansă deocamdată…”, a spus Daniel Drăgoi. Acesta purta mănuși, mască și vizieră în timp ce s-a așezat în genunchi și s-a rugat. „Eu chiar cred că doar Dumnezeu poate să ne scape. Eu cred că poate interveni să oprească pandemia asta, că altă șansă deocamdată eu nu văd. Noi facem, ca oameni, tot ce depinde de noi, dar cred că Dumnezeu poate să intervină, dacă lumea se smerește. Mai ales că vin sărbătorile pascale acum și cred că fiecare trebuie să ne facem o verificare, o cercetare înaintea lui Dumnezeu și să îl rugăm. Cred că Dumnezeu ascultă de orice persoane și de rugăciune și de asta am făcut ce am făcut. Nu contează religia, cine suntem noi și nici funcția, contează un semnal că numai cu Dumnezeu putem ieși biruitori din toată pandemia asta”, își explică Daniel Drăgoi gestul.