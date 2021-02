După un an. Nelu Tătaru: „Și acum aud strigătele bolnavilor din ATI de la Suceava”

Acum un an, pe 26 februarie, se înregistra în România primul caz de COVID. Ministrul Sănătății de atunci, Nelu Tătaru, rememorează, într-un interviu pentru Libertatea, șocul avut la primul contact cu o secție ATI pentru bolnavii de COVID, la spitalul-focar de la Suceava.

„Am avut și noi o Lombardie, din păcate. Oameni din jurul meu mi-au spus că nu ar trebui să mă duc la Suceava, că risc să mă infectez. Nici nu i-am băgat în seamă. Când am ajuns la Spitalul Județean Suceava nu mai exista acolo niciun sistem medical. Am găsit doar șase medici disperați”, își amintește fostul ministru, acum parlamentar, atmosfera disperată, lipsită de speranță din spital, de la acea vreme.

„În primele zile, generalul Oprea mă suna mereu și-mi spunea că doctorilor nu le place disciplina, că asistentele nu respectă regulile…”

El admite că a avut ideea militarizării spitalului, iar premierul Ludovic Orban și-a dat imediat acceptul: „Înainte de a pleca am vorbit cu premierul Orban și i-am spus că e nevoie de militărie la Suceava. El mi-a răspuns foarte serios că pot apela la armată dacă vreau și a luat legătura imediat cu ministrul Ciucă. Așa am plecat acolo împreună cu medicul-militar Ionel Oprea. Și acum mă amuz când îmi aduc aminte că generalul mi-a spus la plecare că are planul pregătit, că misiunea va fi îndeplinită imediat… L-am lăsat la conducerea spitalului și a avut nevoie de două luni ca să-l pună pe linia de plutire… În primele zile, generalul Oprea mă suna mereu și-mi spunea că doctorilor nu le place disciplina, că asistentele nu respectă regulile… A făcut o treabă excelentă acolo”.

Fostul ministru al Sănătății îi mărturisește reporterului de la Libertatea șocul resimțit atunci când a vizitat prima oară o secție de Terapie Intensivă pentru pacienți COVID, la Spitalul Județean Suceava:

„La Suceava am avut primul contact cu o secție de Terapie Intensivă pentru pacienții COVID. Și acum aud strigătele bolnavilor din ATI de la Suceava. Am în urechi zgomotul (…) Boala COVID în formele severe este o boală dureroasă. Atunci am aflat și eu acest lucru. Când am fost să vizitez secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Suceava am auzit țipetele pacienților de la Terapie Intensivă. Boala provoacă dureri pulmonare, dar are și o componentă de afectare psihică… Secțiile ATI pentru COVID sunt un calvar și prin sunetul de acolo”.

