Drăgoi, cel în genunchi pozat, știa că va fi demis pentru deficiențe de management. Șefii săi de la Apele Române nu exclud posibilitatea ca acesta să fi încercat astfel să dea o conotație religioasă schimbării sale

Administratia Nationala Apele Romane spune că “din imaginile surprinse de camerele de supraveghere reiese fără echivoc faptul că așa-zisa rugăciune a durat exact cât s-au făcut fotografiile apărute în spațiul public”.

Administratia Nationala “Apele Romane” sustine printr-un comunicat ca Daniel Drăgoi, fotografiat in genunchi, echipat cu manusi, masca si viziera in fata sediului SGA Suceava, al carui sef era, urma sa fie schimbat pentru “deficiențe de management, dar și a gestionării defectuoase a crizei provocate de răspândirea noului Coronavirus (Covid – 19)”. De asemenea, Drăgoi, care a incercat să pună demiterea pe seama faptului că șefii nu au tolerat gestul său, este acuzat de “deficiențe în gestionarea relației cu subordonații” si de atitudinea conflictuală față de organele ierarhic superioare și chiar față de alte entități cu care instituția are relații de colaborare.

“Referitor la informațiile apărute în spațiul public, cu privire la demiterea directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Drăgoi, din motive religioase, pentru corecta informare a opiniei publice, aducem câteva clarificări, în vederea elucidării acestei situații.

În primul rând, facem precizarea că Directorul SGA Suceava, Daniel Drăgoi, exercita cu caracter temporar această funcție de conducere. Încetarea interimatului s-a realizat în condițiile legii ca urmare a unor deficiențe de management, dar și a gestionării defectuoase a crizei provocate de răspândirea noului Coronavirus (Covid – 19).