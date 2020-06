Două polițiste din Fălticeni au imobilizat un scandalagiu care a lovit cu o sabie într-o mașină de poliție și o ambulanță

Doi bețivani s-au luat la bătaie ieri, în miezul zilei, la Fălticeni. Cel care a încasat-o cel mai rău, un bărbat de 25 de ani, l-a chemat în ajutor pe taică-su. Seniorul a venit înarmat cu un cuțit și cu o sabie artizanală cu care, nervos tare, a încercat să atace două polițiste și a lovit într-o mașină de poliție și în ambulanța venită să-l ajute pe fii-su. Cele două tinere polițiste l-au liniștit cu spray lacri­­mogen, l-au imobilizat și încătușat urgent pe tăticul agresor

Luni, 15 iunie, în jurul orei 11.00, pe bulevardul 2 Grăniceri, din municipiul Fălticeni, între Dan Z.(40 de ani) și Iulian Stratulat (25 de ani) s-a iscat un conflict în urma căruia aceștia s-au luat la bătaie. Individul care ar fi provocat scandalul ar fi fost chiar tânărul de 25 de ani. Ambii protagoniști sunt cunoscuți ca fiind consumatori de băuturi alcoolice. Bărbatul de 40 de ani, fiind mai puțin beat decât tânărul de 25 de ani, i-a aplicat mai multe lovituri după care a plecat de la fața locului.

Bătut, Iulian Stratulat l-a sunat pe tatăl său pentru a-i spune ce a pățit. La fața locului a intervenit tatăl lui Iulian, respectiv Ion Stratulat (50 de ani), care avea în mână un cuțit cu o lamă de circa 30 cm și o sabie artizanală. Când Ion Stratulat a ajuns lângă fiul său, fiind ambii rupți de beți, au început să strige după agresor pentru a-l înfrunta.

La fața locului au ajuns imediat un echipaj de poliție și o ambulanță, chemată pentru a-i acorda îngrijiri medicale tânărului de 25 de ani.

Văzând echipajul de poliție, Ion Stratulat a lovit cu sabia în autospeciala Poliției și ambulanța. În mașina atacată se aflau două polițiste, care nu s-au dat înapoi și i-au venit de hac scandalagiului dându-i cu spray lacrimogen în ochi și punându-l la pământ fără a se complica prea mult. În apropiere erau și doi polițiști locali care le-au ajutat pe polițiste să-l bage în autospecială pe bețivul nervos.

“A sărit cu un cuțit asupra noastră. De asta am și fost nevoite să folosim spray-ul lacrimogen”

„La fața locului a fost găsit doar bărbatul de 25 de ani, în sprijinul acestuia sosind la scurt timp și tatăl său, un alt bărbat din municipiul Fălticeni, în vârstă de 50 de ani. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice și având asupra sa o sabie artizanală și un cuțit de mari dimensiuni a turbulat ordinea și liniștea publică încercând să-l caute pe agresorul fiului său. În acel moment, echipajul de serviciu format din două agente de poliție dar și doi polițiști locali a intervenit prompt. Polițistele au reușit după pulverizarea spray-ului iritant lacrimogen să îl imobilizeze pe agresorul de 50 de ani și de asemenea ulterior să îl încătușeze și să îl conducă la sediul de poliție”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul șef Ionuț Epureanu, în urma evenimentelor de la Fălticeni.

Polițistele care au intervenit la fața locului au povestit despre cum s-a desfășurat acțiunea. „Voia să dea și în noi cu acel cuțit. Eu am încercat să fug după fiul lui (n.r. – Iulian Stratulat), dar nu am ajuns să îl prind. Am revenit la colega mea și am încercat să o ajut pentru a-l încătușa pe domnul care a făcut tot acest show. L-am încătușat, au fost chemate echipele operative”, a spus una dintre polițiste. „A sărit cu un cuțit asupra noastră. De asta am și fost nevoite să folosim spray-ul lacrimogen”, a spus cealaltă polițistă.

Ion Stratulat a fost dus la sediul Poliției din Fălticeni urmând, cel mai probabil, să fie reținut pentru 24 de ore.

Iulian Stratulat a fost transportat la spitalul din Fălticeni cu ambulanța ajunsă la fața locului.