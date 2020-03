Două cadre medicale din cadrul ATI de la Spitalul Județean au intrat în izolare. Colac peste pupăză, celebra izoletă nu mai poate fi folosită pentru că nu mai are filtre

Două cadre medicale din cadrul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă de la Spitalul Județean Suceava au intrat în autoizolare după ce au fost în contact cu persoane la care a fost confirmata infecția cu noul coronavirus. Un medic din cadrul secției a fost nevoit să ia această decizie pentru că a fost în contact cu cazul de la Bosanci, iar o asistentă a însoțit pe o ambulanță o persoană confirmată ulterior ca fiind bolnavă. Conform unor surse, asistenta nu avea masca de protectie conforma. Cand a ajuns la Iasi cu pacientul cu coronavirus, cei de acolo au avertizat-o ca nu masca necesara in asemenea cazuri, asa ca femeia a fost nevoita sa intre in izolare.

O altă veste proastă este aceea că celebra izoletă, targa izolată cu care sunt transportați bolnavii sau suspecții de infectare cu coronavirus, nu mai are filtre de schimb, așa că nu mai poate fi folosită. La fel ca în majoritatea județelor din țară, la Suceava există o singură asemenea targă.

Conform precizarilor ISU, pana cand vor ajunge noi filtre la Suceava bolnavii vor fi transportati cu un vehicul special, ATPVM.

“Vor fi echipati corespunzator atat personalul medical si paramedical, cat si pacientul, in conditii de siguranta. Ulterior, sunt aceleasi proceduri de decontaminare si dezinfectare a personalului si a autospecialei. Se vor lua masuri inclusiv de evitare a contactului pacientului cu alte persoane, pana la locatia in care va fi carantinat. In acest caz protectia este asigurata la fel ca si in izoleta, aspect precizat verbal si de directorul spitalului de boli infectioase Iasi, dr Dorobat. In afara de faptul ca este mai spatioasa, ATPVM are o dotare similara cu ambulantele normale. Insa, avantajul este reprezentat de faptul ca cele doua compartimente pacient / personal – sunt separate. Astfel, se asigura izolarea, si inclusiv se pot efectua decontaminarea si dezinfectia mai usor”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, slt. Alin Galeata. (O.S.)