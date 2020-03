Dosar penal pentru un bătrân din Salcea infectat cu Covid-19, care a plecat din spital cu taxiul

Procurorii din Suceava au deschis un dosar penal în cazul unui bătrân de 79 de ani, diagnosticat cu infecţie cu noul coronavirus, care a plecat de la spital cu un taxi, deşi medicii stabiliseră ca el să fie transportat la domiciliu cu o ambulanţă specială.

„În fapt, s-a reţinut că, la data de 29.03.2019, unei persoane de sex masculin din localitatea Văratic, oraş Salcea, judeţul Suceava, în vârstă de 79 ani, diagnosticat cu infecţie COVID-19, datorită evoluţiei favorabile a bolii, i-au fost întocmite documentele de externare din Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava – Secţia de Boli Infecţioase, i-a fost prescris tratamentul medicamentos şi i s-a pus în vedere să aştepte, pentru a fi transportat la domiciliu cu o ambulanţă specială şi însoţit de echipajul medical”, se arată în comunicatul Parchetului.

Bărbatul nu a mai aşteptat însă să fie dus cu ambulanţa şi, fără acordul personalului medical, a părăsit spitalul şi a luat un taxi spre casă, conform comunicatului emis de procurori.

Poliţia Oraşului Salcea efectuează în acest caz cercetări, in rem, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor.

În urma emiterii ordonanţei militare numărul 6, Suceava a intrat în carantină totală. În oraş s-au înregistrat cele mai multe infecţii cu noul coronavirus, peste un sfert din cazurile confirmate în întreaga ţară. (O.S.)