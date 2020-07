Dosar penal pentru angajatele unei firme de pe Aeroportul Suceava care taxau pasagerii pentru bagajele prea grele și băgau banii în buzunar

Mai multe angajate ale firmei Romanian Airport Services, firmă care preia datele pasagerilor de pe aeroportul sucevean, sunt acuzate că încasau ilegal sume mari de la pasageri. Motivând că bagajul depășește limita impusă de compania de zbor, acestea percepeau taxe, dar chitanțele nu mai erau niciodată înregistrate în sistemul de contabilitate. Ba mai mult, unele chitanțe, daca erau totuși înregistrate, erau ulterior anulate, motivând că pasagerii au mai scos bunuri din bagaje, iar greutatea a ajuns cea reglementată de compania de zbor. Dosarul a fost instrumentat de Poliția Transporturi și se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava

Activitatea desfășurată pe Aeroportul ”Ştefan cel Mare” din Suceava face obiectul unei achete penale. Se pare că mai multe angajate ale firmei Roma­nian Airport Services, firmă care preia și prelucrează datele pasagerilor de pe aeroportul sucevean, sunt acuzate că încasau sume imense de la pasageri. Motivând că bagajul depășește limita impusă de compania de zbor, acestea percepeau taxe, dar chitanțele nu mai erau niciodată înregistrate în sistemul de contabilitate CRS, iar dacă unele chitanțe erau înregistrate, erau ulterior anulate, motivând că pasagerii au mai scos bunuri din bagaje, iar greutatea a ajuns să fie cea reglementată de compania de zbor. Această firmă, RAS, a fost contractată de compania de zbor Wizz Air pentru prelucrarea datelor pasagerilor, mai exact pentru preluarea bagajelor pentru cală și pentru eliberarea biletelor.

Totul a ieșit la iveală după ce o angajată a acestei companii nu a vrut să participe la așa-zisul ”joc al chitanțelor” și a refuzat să perceapă taxe de la clienți fără a înregistra chitanțete în sistemul de contabilitate. ”Soția mea nu a vrut să ia parte la acest joc. Ele tăiau chitanțe și dacă se depășea greutatea cu 300 de grame. Clientul plătea 20 de euro, dar chitanțele nu erau înregistrate nicăieri. Aveau câte două chitanțiere. Băgau banii în buzunar. Pentru că a refuzat să le fie complice, au început să o șicaneze pentru a o determina să-și dea demisia”, a povestit Dumitru C..

Se pare că femeia a fost hărțuită aproape un an de zile, mai precis de pe 15 aprilie 2019, iar pe data de 8 martie 2020 aceasta a depus o plângere la Poliție în care a povestit tot ce se întâmplă pe Aeroportul Suceava. ”Sunt patru fete și supervisorul lor. Toate sunt acum anchetate. Soția mea a fost chemată deja de două ori și a dat declarații. De anul trecut, de când a început totul, am tot încercat să găsesc o soluție, să-mi lase soția în pace să-și facă treaba. Se purtau urât, o jigneau. Mi-au tot promis că lucrurile se vor schimba, dar nu a fost așa. Când am văzut că nu fac nimic, am decis să mergem la Poliție. Nu mult după ce am depus plângere s-au sistat zborurile din cauza pandemiei de coronavirus, iar angajații au intrat în șomaj tehnic. Toți au fost rechemați la muncă, doar soția mea nu. Ba mai mult, pe data de 15 iunie i-au fost anulate parola și contul cu care se loga în sistemul RAS. Probabil vor să o dea afară pentru că a demascat totul”, a completat Dumitru C..

Conducerea Aeroportului ”Ştefan cel Mare” Suceava cunoaște situația, dar nu poate comenta pentru că nu sunt angajații aeroportului. ”La noi, sunt în chirie. Toți cei vizați de anchetă sunt angajații Romanian Airport Services. Sunt angajații lor, chitanțierele lor. Poliția anchetează”, a menționat Ioan Măriuța, director general al Aeroportului Suceava.

Dosarul a fost instrumentat de ­Cris­tian Tuduruță, de la Serviciul Județean de Transporturi Suceava și trimis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. ”Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava va decide dacă datele sunt publice sau nu. Eu vă pot spune doar că este un dosar penal întocmit”, a declarat Cristian Tuduruță. (Cristina RUŞTI)