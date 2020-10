UPDATE: Dorin Goian și Daniel Bălan și-au reziliat contractele cu Foresta. Goian: „Parcă toate au fost impotriva noastră în ultimele luni”

Cei doi au plecat de pe banca tehnică a Forestei după doar patru meciuri. “Rezultatele nu au fost cele pe care le-am așteptat, lucrurile nu mergeau într-o direcție bună, motiv pentru care am luat această decizie”, a precizat președintele Andrei Ciutac. “Imi pare rău că am petrecut atât de puțin timp la Foresta, dar asta e viața antrenorilor. Nu am avut rezultate și nici jocul echipei nu mergea. Parcă toate au fost impotriva noastră în ultimele luni”, a spus Dorin Goian

Foresta a reziliat joi contractele cu antrenorii Dorin Goian și Daniel Bălan. Anunțul a fost făcut de președintele clubului de pe Areni, Andrei Ciutac, care a precizat că decizia, luată de comun acord, a fost cauzată de rezultatele dezamăgitoare ale “galben-verzilor” care au două înfrângeri în trei etape de campionat, iar miercuri au fost eliminați și din Cupa României.

“La fotbal, pentru rezultate au și antrenorii o vină. Rezultatele nu au fost cele pe care le-am așteptat, lucrurile nu mergeau într-o direcție bună, motiv pentru care am luat această decizie”, a declarat Andrei Ciutac, care a precizat că, până la numirea unui nou antrenor, echipa va fi condusă de pe bancă de Bogdan Tudoreanu și Vasile Prisacă.

Goian: “Îmi pare rău că am petrecut atât de puțin timp la Foresta, dar asta e viața antrenorilor”

Aflat în izolare la domiciliu, după ce săptămâna trecută a fost depistat pozitiv la COVID-19, Dorin Goian regretă că a trebuit să plece așa de repede de pe banca Forestei. “Îmi pare rău că am petrecut atât de puțin timp la Foresta, dar asta e viața antrenorilor. Nu am avut rezultate și nici jocul echipei nu mergea. Dar parcă toate au fost împotriva noastră în ultimele luni. Am început pregătirea cu puțini jucători, apoi au apărut acele cazuri de COVID în lot și a trebuit să ne oprim antrenamentele. În campionat, unde țintarul nu ne-a ajutat, am debutat cu o înfrângere și asta a pus o presiune și mai mare pe noi. Dacă începeam bine, altfel ar fi stat lucrurile. Sunt convins însă că antrenorul care va veni după mine va redresa situația. Nu e nimic pierdut, dar este nevoie de timp pentru a construi o echipă”, a declarat Dorin Goian, care a precizat că nu va mai antrena în acest an. “Deocamdată vreau să mă liniștesc și să scap de acest virus”, a spus fostul internațional.

Cu Dorin Goian și Daniel Bălan pe banca tehnică, Foresta a înregistrat o victorie și trei înfrângeri: 1-0 cu Ceahlăul, respectiv 1-2 cu Ştiința Miroslava, 2-3 și 0-2 cu Şomuz Fălticeni. (Dănuț CHIDOVEŢ)