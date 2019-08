UPDATE: Soferul vinovat de producerea accidentului de la Stroiesti a fost retinut

UPDATE, 23.55: Soferul vinovat de producerea accidentului de joi seara de pe DN 17, la iesirea din Stroiesti spre Ilisesti, in care doua persoane, sot si sotie, si-au pierdut viata, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii suceveni.

Conform acestora, barbatul este din Botosani si, joi seara, aflat la volanul unui autoturism BMW, venind dinspre Gura Humorului spre Suceava, la un moment dat a intrat pe contrasens, lovind frontal un Volkswagen. In masina lovita se aflau doua persoane, de aproximativ 70 de ani, sot si sotie, care au murit in urma impactului devastator. Soferul BMW-ului era in masina cu sotia si doi copii mici, toti ajungand la Spitalul Judetean Suceava.

Joi seara, in jurul orei 21, un grav accident rutier s-a petrecut pe DN 17, la iesirea din Stroiesti spre Ilisesti. In accident au fost implicate 2 masini in care se aflau sase persoane, printre care doi minori, iar din primele verificări se pare ca autoturismul care venea dinspre Gura Humorului a pătruns pe contasens, lovind o masina care circula regulamentar.

La fata locului au intervenit pompierii cu doua autospeciale si SAJ cu 4 ambulante. Initial, conform ISU Suceava a fost gasita decedata, iar alta, incarcerata, in stop cardio respirator. De asemenea, alte patru persoane, printre care doi copii au fost ranite in urma impactului.

Din pacate, dupa descarcerare si aplicarea manevrelor de resuscitare a fost declarat si decesul celei de a doua persoane.

Cele doua persoane decedate sunt soferul masinii care circula regulamentar si sotia acestuia, ambii in varsta de aproximativ 70 de ani.

Ranitii, printre care si cei doi copii, au fost transportati la UPU Suceava. Circulatia pe DN 17, in zona accidentului este intrerupta.