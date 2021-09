Doi jurnaliști și activistul de mediu Tiberiu Boșutar, bătuți într-o pădure din Coșna. Patru bărbați au fost reținuți și apoi plasați sub control judiciar. Filmul evenimentelor. Reacții

Incidentul a avut loc joi după-amiază, în pădurea Dealu Negru, din zona Coșna – Panaci. Cei trei, jurnalistul Mihai Dragolea, regizorul Radu Constantin Mocanu și activistul de mediu Tiberiu Boșutar, împreună cu un localnic au mers la o exploatare forestieră pentru a filma un documentar despre tăierile ilegale și furtul de lemn din pădurile din România. Conform declarațiilor celor agresați, aproximativ 20 de persoane au venit însă și le-au distrus echipamentele, i-au bătut, supunându-l pe Boșutar “la niște umilințe groaznice, din astea de tip mafiot”. Polițiștii au identificat și audiat aproximativ 12 persoane care au participat la agresiune, 4 bărbați din Şaru Dornei și Panaci fiind reținuți vineri. Printre ei se află și un tehnician silvic și un pădurar de la Ocolul Silvic privat Dealu Negru. Sâmbătă, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei i-au pus în libertate pe cei patru, plasându-i sub control judiciar. Garda Forestieră Suceava a efectuat vineri un control și susține că “nu au fost identificate tăieri ilegale pe fondul forestier unde au fost agresați activistul și cei doi jurnaliști”. Direcția Silvică Suceava a anunțat că incidentul s-a petrecut pe raza unui ocol silvic privat și că niciun angajat al DS Suceava nu a fost implicat. Incidentul a declanșat o furtună de reacții de dezaprobare, de la Comisia Europeană, premierul Cîțu, ministrul de Interne, ministrul Mediului, precum și de la zeci de ONG-uri

Joi după amiază, jurnalistul Mihai Dragolea, regizorul Radu Constantin Mocanu și activistul de mediu Tiberiu Boșutar au fost victima atacați de mai multe persoane în pădurea Dealu Negru, din zona Coșna -Panaci. Cei trei, împreună cu un localnic, Mircea Țăranu, s-au deplasat în zona respectivă pentru a filma un documentar despre tăierile ilegale și furtul de lemn din pădurile din România.

Polițiștii spun că la ora 16:06, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, prin 112, cu privire la faptul că patru persoane (un activist de mediu, doi cameramani și un localnic) au fost victimele unei agresiuni din partea mai multor persoane, în pădurea Dealu Negru, din zona comunei Panaci.

Au fost constituite mai multe echipe de polițiști și jandarmi, iar în aproximativ 30 de minute s-a reușit reperarea în fondul forestier a activistului de mediu și a doi cameramani, a patra persoană (localnicul) reușind să părăsească singur zona împădurită și să se prezinte la sediul poliției.

Polițiștii deplasați la fața locului i-au găsit pe Boșutar Tiberiu, Mocanu Radu Constantin și Dragolea Mihai Gavril care aveau semne vizibile de violență, respectiv excoriații însă niciunul nu a vrut să dea detalii cu privire la agresiune și nici să depună plângeri penale, din discuțiile cu aceștia reieșind faptul că ar fi fost agresați.

Cu ocazia cercetării locului faptei a fost constatată distrugerea cheii de contact a autovehiculului numitului Boșutar Tiberiu, iar Dragolea Mihai Gavril le-a declarat verbal polițiștilor că în timpul incidentului și-a pierdut camera de luat vederi.

Din declarațiile date polițiștilor de Mircea Țăranu, din Şaru Dornei, acesta l-a contactat telefonic pe Tiberiu Boșutar pe care l-a întrebat dacă ar fi vreo ilegalitate faptul că niște cioate au o marca de anul trecut, iar exploatarea a fost făcută abia în această săptămână. Activistul de mediu i-a spus acestuia că nu poate afirma acest lucru telefonic, însă dacă dorește ar putea să vină în zonă și fără să anunțe vreun reprezentant silvic sau alți lucrători din domeniu ar dori să facă un documentar, stabilind să se întâlnească joi, în jurul orelor 14:00, pentru filmare.

Țăranu Mircea s-a întâlnit cu Boșutar Tiberiu în fața casei sale, acesta din urmă venind până în acel loc cu mașina personală Dacia Duster, fiind însoțit de Mocanu Radu Constantin și Dragolea Mihai Gavril. Boșutar Tiberiu i-a spus că cele două persoane îi vor însoți pentru filmarea documentarului și au plecat cu toții spre drumul forestier „Pârâul Rusului”, în apropierea unei exploatări forestiere.

Acolo s-au dat toți patru jos din mașină, iar Radu Constantin Mocanu și Mihai Gavril Dragolea au început se filmeze peisaje, precum și alte imagini pentru a face introducerea documentarului. La un moment dat, aceștia au auzit niște mașini venind spre ei, iar din interior au coborât circa 5-6 persoane (conform declarației lui Țăranu Mircea), care au început să strige să oprească filmarea deoarece se află pe o proprietate privată. În acel moment, bărbatul din Şaru Dornei (singurul care a dorit să dea declarație în cursul zilei de joi) a fugit spre casă și nu știe ce s-a mai întâmplat, însă a recunoscut vocea unuia dintre agresori ca fiind a lui Florean Cătălin, lucrator în cadrul OS Dealu Negru.

Tiberiu Boșutar a povestit că a fost alături de jurnaliști chemat de un localnic și că au decis să nu intre în pădure fără proprietar și silvicultor. “Am sunat un agent forestier să cheme silvicultorul de la cantonul unde am ajuns că avem o suspiciune. E un silvicultor care ne-a mai atacat de câteva ori. Au venit zeci. Aproape toți aveau topoare și răngi”, a spus Boșutar, care a menționat că aceștia au spart toate echipamentele. Boșutar a mai spus că se teme pentru viața familiei sale: “Mi-au spus că dacă scot o vorbă vin peste mine la Moldovița”.

Activistul de mediu spune că grupul de agresori – format din aproximativ 20 de oameni – era înarmat cu topoare și răngi, iar șansa lor a fost că unul dintre jurnaliștii loviți a căzut într-o râpă și a reușit să sune de acolo la 112.

Jurnalistul Mihai Dragolea spune că ar fi fost atacați de aproximativ 20 de persoane, care i-au luat echipamentul, au scos cardul din cameră și au distrus toate dovezile. “Eram împreună cu Radu Mocanu, care realizează acest documentar, și cu activistul de mediu Tibi Bosutar. Am urcat într-un ocol privat, unde un sătean ne-a semnalat unele nereguli în ceea ce privește exploatarea. Am oprit pe undeva pe Dealu Ursului, am auzit niște mașini în vale și credeam că vin spre noi propietarul și șeful de ocol silvic, să aibă un dialog cu noi. Dar dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112. Între timp, cei de sus – Radu a fost lovit destul de tare la cap și acum are amnezie, uită ce s-a întâmplat și uită destul de des și în prezent. Tibi a fost bătut crunt și a fost și supus la niște umilințe groaznice, din astea de tip mafiot”, a povestit jurnalistul Mihai Dragolea, joi seară, la Digi 24. Acesta a mai spus că recorderul de sunet a fost golit de card, ”deci oamenii știau unde să găsească cardul… ne-au golit probele”.

Ajuns la Spitalul Județean, activistul de mediu Tiberiu Boșutar a coborât de pe targă și nu a vrut să discute cu medicii suceveni

Cei doi jurnaliști și activistul de mediu au fost transportați inițial la Spitalul din Vatra Dornei, fiind transferați apoi la Spitalul Județean Suceava.

După cum reiese din declarațiile cadrelor me­dicale din Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava, activistul de mediu Tiberiu Boșutar a refuzat joi noaptea consultul medicilor suceveni, după ce el a fost cel care a solicitat transferul de la Spitalul Municipal Vatra Dornei la spitalul sucevean.

”Activistul de mediu a refuzat consultația și a plecat după ce a coborât din ambulanță. În ceea ce privește starea de sănătate a celor doi jurnaliști, unul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, amnezie retrogradă și plagă de buză suturată. I s-a recomandat să stea sub spraveghere până dimineață, dar a plecat după patru ore, iar cea de-a treia persoană a fost diagnosticată cu escoriații faciale”, a declarat medicul urgentist Dan Teodorovici, purtător de cuvânt în cadrul Spitalului Județean Suceava.

Dragolea, Mocanu și Boșutar s-au dus la București

În cursul zilei joi, niciuna dintre persoanele implicate nu a depus o plângere în acest sens, rezervându-și acest drept procesual, însă polițiștii din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei au continuat verificările din oficiu și au constituit un dosar penal, sub aspectul infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere.

Joi seara, polițiștii au identificat 5 persoane care au participat la incident acestea fiind duse la audieri la sediul Poliției municipiului Vatra Dornei. Vineri, Poliția a anunțat că în total 12 persoane au fost identificate și duse la audieri în cazul celor doi jurnaliști și al activistului de mediu Tiberiu Boșutar.

Jurnalistul Mihai Dragolea, regizorul Radu Constantin Mocanu și activistul de mediu Tiberiu Boșutar s-au deplasat la București și au dat declarații la sediul Direcției de Investigații Criminale.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, a susținut, într-o declarație de presă, că victimele “au oferit informații vagi cu privire la agresori”. “Cu toate că persoanele vătămate au oferit informații vagi cu privire la agresori, polițiștii, prin activități specifice, au identificat și depistat deja 11 persoane, implicate în eveniment, pe care le-au condus la sediul Poliției, în vederea audierii și stabiliri participației fiecăreia dintre acestea.

De asemenea, în lipsa plângerilor prealabile, în cursul zilei de vineri, polițiștii s-au sesizat, din oficiu, și au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, relaționând în acest sens și cu unitatea de parchet competentă. Reamintesc că, pentru punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor legale, în cazul celor două infracțiuni, era necesar ca persoanele vătămate să depună plângere prealabilă, conform Codului de Procedură Penală. În acest sens, cu persoanele vătămate s-a relaționat permanent și, având în vedere că au venit în București, au fost îndrumate să se prezinte la sediul IGPR – Direcția de Investigații Criminale, din Şoseaua Ştefan cel Mare, pentru a depune plângere prealabilă, necesară, așa cum am precizat anterior, pentru punerea în mișcare a acțiunii penale”, a anunțat reprezentantul Poliției.

El a precizat că cele 3 victime s-au prezentat la sediul Direcției de Investigații Criminale vineri, în jurul orei 14.00, și au dat declarații.

Vineri au fost reținuți 4 bărbați din Şaru Dornei și Panaci

Patru bărbați din comunele Şaru Dornei și Panaci, cu vârste cuprinse între 24 și 44 de ani, implicați în agresarea a doi jurnaliști și a activistului de mediu Tiberiu Boșutar, au fost reținuți vineri, fiind încarcerați în Arestul IPJ Suceava. Ei sunt cercetați pentru ”lovire sau alte violențe” și ”purtare abuzivă.

”Peste 30 de polițiști din cadrul IGPR și IPJ Suceava au desfășurat activități investigative și de cercetare penală, în sistem integrat, fiind depuse diligențele necesare pentru exprimarea și obținerea calității procesuale a victimelor, dar și pentru probarea activității infracționale a persoanelor bănuite de comiterea faptelor”, se arată într-un comunicat transmis vineri noaptea de IPJ Suceava. Conform acestuia, polițiștii au continuat activitățile de cercetare în teren, pentru completarea materialului probator cu suportul structurilor criminalistice și s-au desfășurat activități investigative complexe, pentru stabilirea cercului de suspecți și individualizarea gradului de participație penală.

12 persoane au fost audiate vineri la sediul Poliției Municipiului Vatra Dornei, la finalul activităților procedurale, față de 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 24 si 44 de ani, domiciliați în comunele Şaru Dornei și Panaci, fiind dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,lovire sau alte violențe” și ,,purtare abuzivă”.

Persoanele reținute sunt: Cătălin Ioan Florean, de 39 de ani, din Panaci, tehnician silvic al Ocolului Silvic Dealu Negru, Răzvan Daniel Dîmbu, de 24 de ani, din Şaru Dornei, pădurar la Ocolul Silvic Privat Dealu Negru, Mirel Lungu, de 44 de ani, din Panaci și Ioan Iftinca, de 28 de ani, din Panaci. Cei patru bărbați au fost încarcerați în Arestul IPJ Suceava și au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei și instanței competente.

Sâmbătă, agresorii lui Boșutar și ai jurnaliștilor au fost eliberați din arest și plasați sub control judiciar

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au anunțat sâmbătă că au plasat sub control judiciar cele patru persoane reținute vineri, cercetate pentru ”lovire sau alte violențe” și ”purtare abuzivă” în urma agresării într-o pădure din Coșna a activistului de mediu Tiberiu Boșutar și a celor doi jurnaliști.

„La data de 18.09.2021 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 4 inculpați cer­-cetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 1 din Codul penal (3 dintre inculpați) și a infracțiunii de purtare abuzivă prev. de art. 296 alin. 2 rap. la art. 193 alin. 1 din Codul penal (cel de al patrulea inculpat). În fapt s-a reținut că, în ziua de 16.09.2021, în locul denumit Pârâul Rusului de pe raza comunei Panaci, județul Suceava, cei patru inculpați au lovit cu pumnii și picioarele trei persoane vătămate ce realizau un documentar despre tăie­rile ilegale de arbori din păduri. Una dintre persoanele vătămate a fost supusă unui tratament degradant. Totodată, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei a dispus luarea măsurii preventive a controlul judiciar față de cei patru inculpați.

Dispunerea acestor măsuri a avut în vedere limitele de pedeapsă ale infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților, precum și asigurarea bunei defășurări a urmăririi penale și înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică”, au transmis procurorii din Vatra Dornei. t

Ilegalitățile silvice, în creștere cu peste 60% față de anul trecut

Poliția Română a prezentat, vineri, un bilanț pentru primele 8 luni ale acestui an, spunând că la nivel național au fost făcute peste 27.000 de controale în domeniul silvic, fiind verificate 6.000 de obiective, precum și peste 45.000 de vehicule.

Au fost date peste 5.500 de amenzi în domeniul silvic, în valoare totală de aproape 9 milioane de lei și au fost constatate aproape 6.500 de infracțiuni la regimul silvic, cu 63% mai multe față de perioada similară a anului trecut.

Poliția a confiscat peste 30.000 de metri cubi de material lemnos, precum și peste 330 de bunuri și valori (cu 41% mai multe ca în aceeași perioadă a anului trecut).

Conform sursei citate, un ajutor important am avut din partea cetățenilor, Poliția primind, prin 112, 914 apeluri de urgență, cu 189% mai multe față de anul trecut, 147 dintre acestea fiind confirmate ca fiind ilegale.

Bilanțul pentru județul Suceava:

1.215 controale vizând ilegalitățile din domeniul silvic, în primele 8 luni ale anului.

Au fost verificate 2.843 de obiective – 2.707 mijloace de transport, 28 de exploatări forestiere, 19 instalații de debitat lemn, 25 de depozite de material lemnos, 8 târguri, piețe, oboare, 2 ocoale silvice, precum și 54 de alte obiective.

Au fost înregistrate 187 de dosare penale pentru infracțiuni silvice.

Au fost date 278 de amenzi în valoare totală de 635.900 de lei, au fost confiscați 2.541 de metri cubi de material lemnos, în valoare totală de peste 1 milion de lei. t

Garda Forestieră Suceava: Nu au fost identificate tăieri ilegale pe fondul forestier unde au fost agresați activistul și cei doi jurnaliști

Garda Fores­tieră Suceava a transmis vineri du­pă-amiază un comunicat de presă în care arată că, că în urma verificărilor nu au fost găsite nereguli la Ocolul Silvic Dealu Negru, acolo unde cei doi jurnaliști împreună cu un Tiberiu Boșutar au fost bătuți crunt, joi, de un grup de aproximativ 20 de indivizi. De asemenea, Garda Forestieră spune că nu a identificat pe fondul respectiv tăieri ilegale, motivul pentru care cele trei victime se aflau în acel loc.

„Ca urmare a incidentelor petrecute în data de 16.09.2021, Garda Forestieră Suceava a procedat astăzi 17.09.2021 la efectuarea de verificări privind respectarea regimului silvic pe raza OS Dealu Negru (structură privată de administrare).

Verificările au vizat suprafața de fond forestier în vecinătatea căreia s-au produs agresiunile asupra activistului de mediu si a celor 2 jurnalisti. Cu prilejul controlului, s-a constatat că în zona respectivă (fond forestier proprietate privată) au fost constituite 2 partizi de exploatare, una în anul 2020 și alta în anul 2021. Cele două partizi au fost constituite în conformitate cu prevederile legale și au fost exploatate cu respectarea regulilor de exploatare. În teren nu au fost identificate tăieri ilegale de arbori și nici alte abateri de la legislația silvică. Nu au fost aplicate sancțiuni.

Facem mențiunea că din datele ce le deținem prezența activistului de mediu Tiberiu Boșutar și a echipei de filmare s-a datorat unei solicitări din partea unei personae fizice. Această solicitare viza legalitatea modului de exploatare a arborilor care au fost marcați în cursul anului trecut. Precizăm că în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și cu prevederile amenajamentelor silvice, exploatarea masei lemnoase se face și în anul următor momentului în care arborii au fost marcați.

Pentru a evita evenimentele de natura celui petrecut în data de 16.09.2021, când 3 persoane au fost agresate doar pentru faptul că au încercat să documenteze o posibilă încălcare a legii, Garda Forestieră Suceava adresează rugămintea pe această cale ca pentru orice neclaritate privind legislația silvică, persoanele interesate să se informeze de la instituțiile ce au atribuții în acest domeniu, respectiv ocoalele silvice și Garda Forestieră.

De asemenea, în calitate de instituție cu atribuții în domeniu, nu încurajăm și ne disociem de orice faptă sau activitate menită să intimideze sau să obstrucționeze demersurile de bună credință realizate cu scopul de a semnala orice posibila încălcare a legislației din domeniul silvic”, se arată în comunicatul menționat.

Direcția Silvică Suceava: Incidentul s-a petrecut pe raza unui ocol silvic privat. Niciun angajat al DS Suceava nu a fost implicat

Direcția Silvică Suceava a transmis vineri un comunicat de presă în care precizează faptul că suprafața de pădure în care a avut loc incidentul de joi nu se află în administrarea acesteia. Suprafața respectivă este proprietatea unei persoane fizice și se află în administrarea unui OCOL SILVIC PRIVAT.

”Niciun angajat al Direcției Silvice Suceava nu a fost implicat în acest incident petrecut pe raza OCOLULUI SILVIC PRIVAT.

Direcția Silvică Suceava condamnă agresiunile împotriva personalului silvic și a altor persoane fizice. În ultimii ani, agresiunile împotriva personalului silvic făcute de cei care comit delicte silvice s-au înmulțit. În ultimii cinci ani, 37 de angajați ai Direcției Silvice Suceava au fost agresați fizic, unii dintre ei cu urmări grave. Îngrijorător este faptul că numai în anul 2021, până la această dată, am înregistrat 11 agresiuni asupra angajaților noștri”, se arată în comunicatul menționat.

Ministrul Mediului: Lucrurile au ajuns mult prea departe!

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a precizat în urma atacului petrecut joi seară într-o pădure din comuna Coșna, județul Suceava, împotriva activistului Tiberiu Boșutar și a jurnaliștilor care filmau un documentar despre tăierile ilegale de păduri, că asemenea fapte reprobabile nu pot fi acceptate. “Condamn orice agresiune de acest fel și îmi doresc ca toți autorii să suporte consecințele legale maxime”, a spus Tánczos Barna, într-o declarație postată pe Facebook. Acesta cere tuturor structurilor din sistemul silvic și de mediu să ofere cooperare totală organelor de anchetă penal pentru identificarea și sancționarea vinovaților.

“M-am întâlnit cu Tiberiu Boșutar acum câteva săptămâni, la minister, am discutat despre importanța muncii pe care o depune alături de toți ceilalți activiști de mediu și avertizori de integritate. Avem aproape 1 milion de interogări în aplicația Inspectorul Pădurii, iar cetățenii, atunci când verifică transporturi și reclamă nereguli, ne sprijină direct în lupta cu hoții de lemne.

Lucrurile au ajuns însă mult prea departe! Nu putem accepta asemenea fapte reprobabile, care pun în pericol integritatea și chiar viața celor care apără pădurea. Condamn orice agresiune de acest fel și îmi doresc ca toți autorii acestor fapte împotriva activistului Tiberiu Boșutar și a jurnaliștilor care îl însoțeau să fie identificați și să suporte consecințele legale maxime. Iar dacă se va confirma că o parte dintre agresori sunt personal silvic, ei trebuie să fie excluși imediat din această breaslă”, a transmis Ministrul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Tánczos Barna cere structurilor din sistemul silvic și de mediu să ofere sprijin total astfel încât anchetatorii să îi sancționeze pe agresori.

“Le cer tuturor structurilor din sistemul silvic și de mediu să ofere cooperare totală organelor de anchetă penală și să ofere întreg sprijinul pentru identificarea și sancționarea vinovaților. Garda Forestieră Suceava a pornit deja un control în acea zonă, iar orice abatere de la legislația silvică identificată va fi drastic sancționată”, a conchis ministrul.

Ministrul de Interne: Incidentul, de neînțeles; cei care exploatau masa lemnoasă acolo o făceau legal

Ministrul de Interne, Lucian Bode, apreciază că incidentul de la Suceava, este “regretabil și de neacceptat”, dar și de neînțeles, întrucât “cei care exploatau masa lemnoasă acolo s-a dovedit că o făceau legal”.

“Este regretabil și de neacceptat ca în România anului 2021 să se întâmple astfel de lucruri. Totodată, este de neînțeles ce s-a întâmplat acolo, având în vedere pe de o parte faptul că cei care exploatau masa lemnoasă acolo s-a dovedit că o făceau legal. Garda Forestieră a spus acest lucru. Adică exploatau legal acea suprafață. Doi – 2 jur­-naliști și un activist de mediu își făceau datoria. Pentru mine este de neînțeles cum s-a ajuns la aceste violențe”, a declarat Bode la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă se va realiza o anchetă internă în cadru poliției de la Suceava, Bode a replicat că se va realiza o evaluare. “După un incident tragic, cum este și acesta, noi trebuie să învățăm din aceste incidente – cum s-a întâmplat la Bacău, în Constanța și în alte situații regretabile – și structurile noastre trebuie să corecteze, dacă nu au acționat ca la carte, trebuie să corecteze acest lucru. și nu se poate face acest lucru decât făcând o evaluare a modului în care au acționat. O eva­luare a noastră internă e normal să se facă ori de câte ori avem astfel de situații. (…) Audit, corpul de control – structurile noastre interne trebuie să tragă concluziile după un astfel de incident”, a spus el.

De asemenea, și prim-ministrul Florin Cîțu a declarat sâmbătă că după evaluarea activității polițiștilor care au intervenit la incidentul în care doi jurnaliști și un activist de mediu au fost bătuți, este posibilă o verificare a Corpului de Control, în funcție de constatările privind situația.

Comisia Europeană: Autoritățile trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea libertății presei

Şefa Reprezentanței Comi­siei Europene în România, Ramona Chiriac, a declarat, în legătură cu agresiunea dintr-o pădure din Suceava, că este inadmisibil să fii atacat în timp ce îți faci meseria, iar autoritățile naționale trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea libertății presei:

„Am luat la cunoștință cu îngrijorare de informația apărută în presă, potrivit căreia doi jurnaliști și un activist de mediu au fost agresați într-o pădure din județul Suceava în timp ce își făceau meseria. Este inadmisibil să fii atacat în timp ce îți faci meseria. Informațiile sunt un bun public. Trebuie să îi protejăm pe jurnaliști, căci ei sunt cei care asigură transparența.

Autoritățile naționale trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea libertății presei, conform valorilor care stau la baza Uniunii Europene și sunt înscrise în Carta europeană a drepturilor fundamentale. Așa cum a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Comisia lucrează la o lege care să garanteze independența presei. Dacă ne apărăm presa, ne apărăm în același timp democrația!”.

Mai multe ONG-uri cer anchetarea urgentă a agresiunii din județul Suceava

Mai multe ONG-uri cer ministrului Aface­rilor Interne, Lucian Bode, și conducerii Poliției Române să asigure cu celeritate și transparență desfășurarea unei anchete în cazul activistului de mediu și jurnaliștilor agresați în zona Vatra Dornei, în timp ce documentau fenomenul tăierilor ilegale de păduri.

“Faptul că în cadrul incidentului violent din zona Vatra Dornei au fost agresați, alături de activistul de mediu Tiberiu Boșutar, și doi jurnaliști, Mihai Dragolea și Radu Constantin Mocanu, arată că însăși libertatea presei este pusă în grav pericol de fenomenul tăierilor ilegale de păduri. Jurnaliștii au fost spitalizați, iar echipamentele de filmare au fost distruse, fapt inacceptabil într-un stat de drept. Acest incident nu reprezintă un simplu derapaj, ci se alătură unui șir lung de evenimente grave, care pun în pericol spațiul civic, libertatea presei și care conduc la încurajarea fenomenului tăierilor ilegale. Solicităm protecția persoanelor victime ale acestui eveniment și anchetarea acestui caz în regim de urgență”, se arată în scrisoarea deschisă adresată ministrului Afa­cerilor Interne și șefului Poliției Române de ONG-urile semnatare, printre care se numără Centrul de Resurse pentru participare publică, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, ActiveWatch, Greenpeace România. (O.S.)