Doar 7 cazuri noi de imbolnaviri COVID la Suceava, dar crestere alarmanta in tara: 320 de infectari in ultimele 24 de ore si 16 decese

Doar 7 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 raporteaza autoritatile duminica, 14 mai, in judetul Suceava, pentru ultimele 24 de ore, numarul total de cazuri ajungand la 3.741. 320 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate în România în ultimele 24 de ore și au fost raportate 16 decese. Este cel mai mare numar de infectari inregistrat in ultima luna, in condițiile în care au fost făcute putine teste, aproximativ 8.000, mai puține decât în zilele trecute. Autoritățile fac apel către populație pentru respectarea cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară.

Buletinul de presă:

Până astăzi, 14 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate și externate.

Având în vedere creșterea numărului de cazuri noi din ultimele zile, pentru care a fost confirmată infectarea cu noul coronavirus (COVID-19), reluăm apelul către populație pentru respectarea cu strictețe a măsurilor generale de protecție sanitară – purtarea măștii în spații închise, păstrarea distanței față de alte persoane, evitarea atingerii suprafețelor comune și a contactului direct, igienizarea frecventă a mâinilor.

Atragem atenția asupra faptului că, în absența asimilării conduitei sanitare responsabile, instituirea măsurilor de relaxare pentru reluarea activităților sociale și economice crește riscul de răspândire a virusului. Din acest motiv, contextul epidemiologic impune conformarea la măsurile de protecție sanitară printr-o atitudine precaută, preventivă, responsabilă, care să permită autorităților continuarea măsurilor pentru redeschiderea altor tipuri de activități.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate

1. Alba 412

2. Arad 703

3. Argeș 355

4. Bacău 562

5. Bihor 658

6. Bistrița-Năsăud 422

7. Botoșani 890

8. Brașov 1.022

9. Brăila 88

10. Buzău 308

11. Caraș-Severin 112

12. Călărași 131

13. Cluj 599

14. Constanța 312

15. Covasna 245

16. Dâmbovița 356

17. Dolj 253

18. Galați 682

19. Giurgiu 242

20. Gorj 171

21. Harghita 205

22. Hunedoara 640

23. Ialomița 401

24. Iași 727

25. Ilfov 622

26. Maramureș 119

27. Mehedinți 153

28. Mureș 700

29. Neamț 924

30. Olt 130

31. Prahova 153

32. Satu Mare 64

33. Sălaj 107

34. Sibiu 545

35. Suceava 3.741

36. Teleorman 149

37. Timiș 511

38. Tulcea 165

39. Vaslui 165

40. Vâlcea 39

41. Vrancea 759

42. Mun. București 2.423

43. – 34

TOTAL 21.999

Până astăzi, 1410 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 13.06.2020 (10:00) – 14.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 16 decese (9 bărbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Călărași, Cluj, Iași, Olt, Sibiu și Suceava.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 4 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 decese la persoane de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 320 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 165 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.985 de persoane. Alte 97.750 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 560.596 de teste.