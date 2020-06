Doar 4 noi cazuri de îmbolnăviri COVID anunțate luni la Suceava. 166 de cazuri noi raportate în țară si 17 decese

În județul Suceava CGS a anunțat luni doar patru noi cazuri de infectare cu coronavirus, totalul imbolnăvirilor fiind pe 15 iunie de 3.745. In ultimele zile, de cand autoritatile nu mai dau detalii despre decese, judetul Suceava este enumerat in fiecare zi printre cele in care au murit pacienti COVID. Astazi in tara sunt anuntate 17 decese.

Până astăzi, 15 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 22.165 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.817 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 166 de noi cazuri de îmbolnăvire.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 412 2. Arad 703 3. Argeș 365 4. Bacău 566 5. Bihor 659 6. Bistrița-Năsăud 422 7. Botoșani 899 8. Brașov 1.029 9. Brăila 92 10. Buzău 326 11. Caraș-Severin 112 12. Călărași 133 13. Cluj 603 14. Constanța 312 15. Covasna 247 16. Dâmbovița 364 17. Dolj 253 18. Galați 687 19. Giurgiu 242 20. Gorj 175 21. Harghita 211 22. Hunedoara 640 23. Ialomița 401 24. Iași 737 25. Ilfov 623 26. Maramureș 120 27. Mehedinți 156 28. Mureș 702 29. Neamț 924 30. Olt 133 31. Prahova 170 32. Satu Mare 64 33. Sălaj 107 34. Sibiu 545 35. Suceava 3.745 36. Teleorman 149 37. Timiș 511 38. Tulcea 165 39. Vaslui 165 40. Vâlcea 39 41. Vrancea 786 42. Mun. București 2.437 43. – 34 TOTAL 22.165

Până astăzi, 1427 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 14.06.2020 (10:00) – 15.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 17 decese (11 bărbați și 6 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Iași, Maramureș, București, Mureș, Olt, Suceava și Tulcea.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 4 decese la persoane de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

La ATI, în acest moment, sunt internați 175 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.331 de persoane. Alte 92.734 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 564.278 de teste.