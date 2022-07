Discuții purtate de Ion Lungu la mai multe ministere despre casarea mașinilor vechi, investiții în termoficare, actualizarea prețurilor autobuzelor noi și demararea lucrărilor la Sala Polivalentă 

În cursul zilei de luni, 11 iulie, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a purtat discuții la București, la mai multe ministere, referitoare la finanțarea unor proiecte importante pentru oraș.

Astfel, primarul Sucevei a anunțat că a avut discutii la Ministerul Mediului pe tema accesării programului de casare a autovehiculelor mai vechi de 15 ani, fiind lansat în consultare Ghidul de finanțare.

De asemenea, Ion Lungu a participat la Ministerul Dezvoltării la o întâlnire legată de suma potențială pe care o va primi municipiul Suceava prin Planul National de Investiții Anghel Saligny. ”Am abordat la Directia de termoficare din minister problema sumelor care pot fi alocate în acest an pentru reabilitări rețele si puncte termice. Tot la acest minister am purtat discutii în legătură cu solicitatea firmei Solaris din Polonia, de actualizare a preturilor la cele 15 autobuze pe care le-au câștigat la licitatia organizată de minister și trebuie să le aducă la Suceava. Referitor la acest lucru, am avut discutii și la Ministerul de Finanțe, la Comisia de împrumuturi în legătură cu plata din creditul pentru fonduri europene angajat de Primărie, a costurilor suplimentare la autobuze”, a declarat primarul Lungu.

Pe de altă parte, în cadrul unei întâlniri ANRE, Ion Lungu a solicitat urgentarea eliberarii Avizului Energetic la Proiectul Reabilitare rețele și puncte termice la Suceava pentru a putea depune documentația completă la Ministerul Dezvoltării – Direcția termoficare. Conform primarului Lungu, acest dosar a fost pus pe ordinea de zi a sedinței de marți.

Totodată, primarul Sucevei a avut discuții la CNI, legate de demararea proiectelor contractate de Compania Națională de Investiții pentru municipalitate: Sala Polivalentă de 5.000 de locuri; Baza sportivă de tip 1 și Creșa mare din Dealul Mănăstirii.

”Au fost discuții eficiente, care vor conduce la rezolvarea acestor probleme în perioada următoare”, a concluzionat primarul Lungu. (O.S.)