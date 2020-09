UPDATE: Directorul, adjunctul si alti patru angajati ai Colegiului ”Mihai Eminescu”, confirmati cu coronavirus. Liceul a fost inchis

UPDATE: In urma confirmarii a sase cazuri de infectare cu coronavirus confirmate in randul angajatilor de la Colegiul National „Mihai Eminescu” Suceava, toate activitatile in aceasta scoala au fost oprite. Deocamdata au primit rezultate pozitive la testare directorul, directorul adjunct si alti patru angajati ai scolii. Parintii care si-au dus astazi copiii la cursuri au fost sunati si chemati de urgenta la scoala pentru a-i lua pe copii acasa. Cel mai probabil, cursurile se vor desfasura in perioada urmatoare exclusiv online, conform scenariului „rosu”.

Stire initiala: Activitatea didactică a Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Suceava a fost perturbată azi, încă de la orele amiezii, când părinții au aflat, din diferite surse, că mai mulți angajați ai unității ar fi infectați cu COVID-19.

Decizia majorității a fost să nu mai trimită elevii la ore până vor afla ceva oficial de la școală. Răspunsurile au întârziat să apară tocmai pentru că atât directorul unității de învățământ, cât și directorul adjunct fac parte din personalul didactic confirmat cu noul tip de coronavirus.

”Am primit rezultatele analizelor eșalonat, de aceea nu știu exact câți angajați din școală sunt pozitivi. Eu sunt pozitivă și sunt acum în spital, cu mici simptome, dar nimic grav. Dacă avem mai mult de trei cazuri în liceu, automat vom trece în scenariul roșu. Cineva din Consiliul de Administrație va prelua conducerea și va organiza activitatea didactică în perioada următoare”, a declarat Gabriela Cazac, directorul adjunct al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Suceava.

Vom reveni cu detalii. (O. N.)