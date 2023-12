Deși este „austeritate”, la Revelionul din centrul Sucevei vor cânta numeroși artiști și va fi și un foc de artificii

Petrecerea de Revelion în aer liber din centrul municipiului Suceava va începe pe 31 decembrie la ora 19.00. Deși anul acesta nu vor fi atât de mulți bani cum au fost la Zilele Sucevei sau la concertele din februarie, la 635 de ani de atestare documentară, primarul Sucevei, Ion Lungu, i-a invitat pe oameni să vină în număr cât mai mare în centrul orașului unde vor cânta – de la ora 22.00 – Amna Band și – de la ora 23.00 – cei de la Bere Gratis.

„Va fi un Revelion mai de austeritate pentru că e o perioadă dificilă din punct de vedere economic dar sunt destui artiști care să-i facă pe oameni să se simtă bine. Revelionul începe la ora 19.00 și se termină în jur de 02.00-03.00 dimineața”, a spus Ion Lungu.

El a precizat că pe lângă cele două formații anterior menționate, vor evolua pe scena din centrul Sucevei și mulți interpreți de muzică populară precum Margareta Clipa, Sorin Filip, Călin Brătianu, Dana Dăncilă, Andra Matei, Alexandru Recolciuc, Viorica Duciac, dar și mulți debutanți iar la „cumpănă dintre ani” va fi și tradiționalul foc de artificii.

„Fac apel la suceveni să participe la Revelionul în aer liber. Îmi aduc aminte că în perioada pandemiei nu am făcut spectacole dar oamenii au venit să ciocnească o cupă cu șampanie în piața centrală, așa că îi rog să vină și în acest an”, a spus Ion Lungu. (D.P.)