Măsuri pregătite de Primăria Suceava odată cu trecerea de la carantină la starea de alertă (VIDEO)

Primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a declarat optimist că autoritățile centrale vor ridica carantina pentru municipiul reședință de județ și în cele opt localități limitrofe, motiv pentru care a explicat care sunt măsurile aferente stării de alertă după ieșirea din starea urgență. Precizăm că ieșirea din carantină trebuie făcută, potrivit legii, în mod automat după ieșirea din starea de urgență, însă este posibil, pe cale legală, să fie și prelungită carantina în acele areale unde există un risc epidemiologic crescut.

„Pregătim deja măsurile din starea de alertă și aici așa cum se știe e obligatoriu purtarea măștii. De asemenea am avut discuții la primărie privind accesul în instituțiile publice, în unitățile de învățământ, în piețe în bazar și nu în ultimul rând lucrul legat de transportul public”, a declarat primarul Sucevei.

La intrarea în piețe, bazar și în școli se va măsura temperatura Primăria dotându-se deja cu termometre non contact. „În instituțiile publice și mă refer aici la Primărie noi am cumpărat termometre non contact și vom lua temperatura la intrarea în instituție și la subunități”, a spus primarul. Așa cum a precizat cotidianul Obiectiv de Suceava, au fost achiziționate direct peste 30 de termometre non-contact. Ultimele 25 de termometre non contact pe care le-a achiziționat municipalitatea suceveană vor fi date la școlile gimnaziale și la licee.

Potrivit primarului de Suceava, la intrarea în școli vor fi montate tuneluri de dezinfecție. Edilul a anunțat, în cadrul conferinței de presă de miercuri, că se va organiza o licitație pentru achiziția a 25 de tuneluri de dezinfecție. „Sunt în curs de licitație 25 de tuneluri care vor veni până la data de 1 iunie în așa fel încât odată cu 2 iunie copiii se vor întoarce din anii terminali fie pentru capacitate fie pentru bacalaureat să facă pregătire să avem aceste echipamente deja duse la școli și montate”, a spus Ion Lungu.

Edilul a accentuat asupra faptului că la fel de importantă este și respectarea măsurilor de igienă și distanțare socială în piețe și Bazar unde accesul se va face în mod obligatoriu cu mască și se va lua temperatura și acolo vom avea termometre non contact.

În legătură cu transportul public de călători, Ion Lungu a anunțat că începând joi, 14 mai, acesta intră în program normal, doar că în autobuze vor fi ocupate doar locurile de pe scaune și va purta masca de protecție. „Am avut discuții cu conducerea TPL. Va scoate toate mașinile pe traseu. Limitarea în autobuz se va face în funcție de numărul de locuri pe scaune. Majoritatea scaunelor din autobuz sunt pe un singur rând. Intrarea se face prin față pe la șofer, iar șoferii nu vor pleca de pe loc până când nu se respectă aceste reguli”, a explicat Ion Lungu. El a adăugat că speră ca sucevenii să înțeleagă și să poată face față cu transportul începând cu data ridicării stării de urgență și ridicarea în starea de alertă. (D.P.)