De cinci ani, Ministerul Sănătății numește doar directori interimari la DSP Suceava. De trei ani instituția nu are adjunct

Se pare că singura soluție pentru ocuparea postului de director adjunct este organizarea unui concurs de către Ministerul Sănătății. Nimeni de la DSP Suceava nu îndeplinește condițiile impuse de legislație pentru postul de director adjunct cu titlu interimar. Reprezentanții Ministerului Sănătății știu acest lucru, dar au lăsat DSP Suceava fără director adjunct de mai bine de trei ani, iar instituția este condusă de cinci ani de directori interimari

Direcția de Sănătate Publică Suceava are al cincilea director de la începutul acestui an și se pare că nu sunt șanse ca echipa de conducere a instituției să se completeze în viitorul apropiat deoarece în cadrul DSP Suceava nu este niciun angajat care să îndeplinească condițiile impuse de lege pentru ocuparea acestei poziții de conducere. Singura soluție ar fi organizarea unui concurs, în acest sens, dar Ministerul Sănătății, deși cunoaște situația, a lăsat DSP Suceava, fără director adjunct, de mai bine de trei ani. Mai precis, Direcția de Sănătate Publică nu mai are director adjunct din anul 2017, când medicul Cătălina Zorescu, director adjunct la acea vreme, a preluat postul de director general. Instituția este condusă de interimari încă din 2015, când fostul director, medicul Ludovic Abiței, a demisionat. Deși sistemul de sănătate sucevean a fost zguduit de mai multe scandaluri, reprezentanții Ministerului Sănătății nu au încercat să remedieze situația. Ba mai mult, în plină pandemie de Coronavirus, Suceava fiind zona cea mai greu încercată din țară, s-au schimbat cinci directori interimari și niciun semn că s-ar încerca și identificarea unui posibil candidat pentru postul de director general-adjunct.

“Fără organizarea unui concurs, este practic imposibil să avem director adjunct. Trebuie să fie funcționar public și să aibă ca specialitate în medicină, epidemiologie, sănătate publică, igiena și medicina muncii. În DSP nu avem iar dacă se va dori un transfer dintr-o primărie, pentru că acolo au statut de funcționari publici, este dificil să fie și medic, cum greu este să găsim un medic care a absolvit și cursuri de funcționar public”, a explicat doctorul Dinu Sădean, director executiv în cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava.

Rămâne ca Ministerul Sănătății să organizeze concurs, atunci când situația epidemiologică o va permite, iar dacă se va găsi cineva care să dorească și să se poată înscrie la acest concurs, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, să nu fi desfășurat activități de poliție politică și să aibă cazierul curat, să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în specializarea medicină, să dețină gradul de medic specialist sau medic primar într-una din specialitățile sănătate publică, epidemiologie, igienă și medicina muncii sau să aibă studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum trei ani, să aibă o stare de sănătate fizică și psihică ce nu-l împiedică să-și desfășoare activitatea în bune condiții. (Cristina RUŞTI)