Daruri pentru copii de la motocicliștii suceveni (FOTO, VIDEO)

Bucurie mare pentru copiii suceveni care s-au aflat în centrul Sucevei a doua zi de Crăciun. Au primit daruri, pentru al doilea an consecutiv, de la grupul STRĂJERII M. F. SUCEAVA, cărora li s-au alăturat în acest an atât cluburile prietene THRACVM R. C. SUCEAVA, NORTH GANG RIDERS M. C. SUCEAVA, cât și numeroși alți motocicliști din oraș dornici de o plimbare și de a face un gest frumos în prag de sărbătoare.

Cea mai mare bucurie pentru copii a fost însă șansa de a urca pe o motocicletă adevărată, de a o vedea îndeaproape și de a afla cât mai multe despre viața de motociclist.

În tura lor, motocicliștii au atras privirile fericite ale tuturor, au turat ”renii de metal” pentru a alunga spiritele rele, au făcut poze și au dăruit fericire tuturor celor cu care s-au întâlnit. ”Motocicliștii suceveni doresc tuturor un Crăciun Fericit, un An Nou cu bine și Asfalt uscat în sezonul ce va urma!”, au transmis Străjerii M. F. Suceava. (O. N.)