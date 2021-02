Daniel Bodnar așteaptă expertiza tehnică a mașinii cu care a avut gravul accident de circulație. ”Tind să cred că nu a fost un simplu accident”

Acesta susține că are mari semne de întrebare legate de ce s-a întâmplat în acea noapte deoarece este în continuare amenințat atât el, cât și familia lui

Daniel Bodnar, cunoscutul activist de mediu, a avansat ideea că accidentul de circulație care l-a imobilizat la pat ar fi fost pus la cale de o mână criminală și a spus că așteaptă expertiza tehnică a mașinii.

”Amenințările la adresa mea și a familiei continuă. În toată perioada după accident au fost foarte multe mesaje de amenințare, pe care le-am redirecționat la poliție. Socrul meu a fost amenințat prin SMS de cineva din Putna și nu se mai poate continua așa. Avem suficientă durere. Eu am început să mă simt mai bine psihic și mă voi interesa de accident de acum. Am și eu dreptul să-mi pun semne de întrebare, analizele la sânge nu-mi vin, tot drumul spre casă eram somnoroși, deși era o distanță scurtă. Oare ce se întâmplă? Nu știu ce a fost, eu am fost inconștient după accident și până acum nu am avut puterea să mă gândesc și la cauzele accidentului șoferului. Ne-a interesat să găsim soluții pentru recuperarea sănătății mele, iar domnul ministru m-a sunat când eram în spital la Iași și mi-a spus că știe de situație și se va face ancheta, dar lui Dani șoferul i s-a spus că dosarul va continua când eu ies din spital, dar până atunci toate probele dispar… Așa se întâmplă și cu anchetele din păduri, strâng probe când nu se mai pot strânge și nu se găsesc infractorii. Cred că trebuia atunci verificată mașina, unii spun că poate au pus pastile sau praf pentru somn pe unde intră aerul în mașină, alții spun că s-a umblat la direcție. Nu am verificat eu mașina, dar la câte probleme am avut cu mafia lemnului, poliția trebuia să-și pună semne de întrebare și să facă expertize, dar ei erau interesați dacă eu am băut alcool, deși eram PASAGER în mașină. Tind să cred că nu a fost un simplu accident… Și eu și Dani nu adormeam așa ușor în mașină niciodată. Eram obișnuiți cu drumurile lungi.

Dorința mea după accident către poliție a fost să-mi vină analizele la sânge, că este dezonorant pentru mine să se creadă că eu am băut alcool atunci, dar nici până acum nu a venit rezultatul. Joi voi începe recuperarea!”, a postat Daniel Bodnar pe o rețea de socializare. (Cristina RUȘTI)