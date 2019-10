Cum se circula pe strazile din Suceava: Accidentul de marti seara din Itcani, provocat de o tanara de 19 ani fara permis si de un sofer care a ignorat culoarea rosie a semaforului (VIDEO)

Marti seara, in jurul orei 22.30, intr-o intersectie la iesirea din Suceava spre Radauti, a avut loc un accident in care au fost implicate doua microbuze in care se aflau zece persoane, printre care si doi copii. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona, se poate observa cum un microbuz de mai mici dimensiuni, in care se aflau 2 persoane, iese fara sa se asigure de pe un drum in soseaua principala, fiind lovit in plin de un microbuz care tracta si o platforma, in care se aflau sase adulti si doi copii.



Din fericire, in urma impactului persoanele aflate in cele doua masini nu s-au ales decat cu cateva vanatai. La fata locului au intervenit modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD) si un echipaj SAJ. Cei doi copii au fost monitorizati de echipajul SMURD, iar mamele minorilor au refuzat transportul la spital, nefiind probleme deosebite. Pana la urma, doar o singura persoana, constienta si cooperanta, a fost transportata la UPU Suceava, pentru investigatii suplimentare.

Conform cercetarilor politiei, C. Serghei, de 27 ani, a condus autoturismul marca VW LT tractând remorca pe str. Grigore Alexandru Ghica din mun. Suceava. La intersecția semaforizată cu str. Zefirului nu a respectat semnificația culorii roșii a semaforului electric, a pătruns în intersecție și a intrat în coliziune frontal-laterală cu autoturismul VW Transporter care era condus de către M. Dumitrița, de 19 ani, din mun. Suceava, care nu posedă permis de conducere. În autoturismul VW Transporter se mai afla pe locul din dreapta față U. Alexandru.

În urma evenimentului rutier a rezultata vătămarea corporală ușoară a conducătoarei autoturismului VW Transporter care a fost transportată cu o ambulanță la Spitalul Județean Suceava, pentru investigații medicale, fiind diagnosticată cu „contuzionat prin ac rutier, traumatism ușor clavicula stângă”.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,00 și le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că Manoliu Dumitrița nu posedă permis de conducere, autoturismul fiindu-i încredințat spre a fi condus de către U. Alexandru.