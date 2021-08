Cum s-a furat legal startul construcției blocurilor turn din spatele Prefecturii Suceava 

Ca un semnal că lucrurile au intrat în ordinea prestabilită, în data de 20 iulie dezvoltatorul imobiliar a reușit să obțină de la Primăria Suceava autorizație de construcție pentru „subsol cu funcțiunea de parcaj, sistematizare verticală, organizare de șantier” cu menționarea faptului că suprafața construită a subsolului este de 374,08 mp (pentru 8 mașini și spații tehnice). Deși suprafața afectată reprezintă circa 5% din întreaga suprafață a parcelelor, semnalul dat este destul de clar: emiterea autorizației de construcție propriu-zisă este doar o chestiune de timp, orice modalitate legală de a „fura startul” poate și va fi exploatată în folosul dezvoltatorului imobiliar. NIVA DEVELOPMENT SRL, controlată de omul de afaceri Vasile Armenean, își propune să ridice vizavi de Prefectură, pe locul fostului Hotel Gloria, un ansamblu rezidențial format din trei blocuri turn

Cu trei săptămâni în urmă, societatea NIVA DEVELOPMENT SRL a obținut de la Primăria Municipiului Suceava o autorizație de construcție care îi permite să demareze o serie de lucrări la ansamblul rezidențial pe care intenționează să îl facă în spatele Palatului Administrativ înainte de aprobarea efectivă a lucrărilor. Aprobare care, de asemenea, se face printr-o altă autorizație de construcție. Dezvoltatorul imobiliar în spatele căruia se află influentul om de afaceri sucevean Vasile Armenean nu a stat mult pe gânduri și a și pornit la treabă, săpând o parcare pe terenul unde a fost odinioară hotelul și restaurantul „Gloria”, cele despre care sucevenii știau că înainte de 1989 erau „ale Partidului”. Acest nou ansamblu se face pe un teren situat în intravilanul municipiului Suceava – identic cu parcela cu nr. cadastral 54770 și parcela cu nr. cadastral 56614 – în suprafață totală de 6350 mp, pe strada Vasile Bumbac nr. 4 – 8 și nr. 10.

Cum a reușit însă respectivul dezvoltator imobiliar să înceapă lucrările de construcție la cele trei blocuri turn fără să aibă încă autorizație? Ei bine, „portița” legală pe care a identificat-o și pentru care Primăria a emis o altă autorizație este „organizarea de șantier”.

În acest sens reamintim că Primăria Municipiului Suceava a anunțat în iunie a.c. publicul interesat cu privire la elaborarea Planului de Urbanism Zonal (PUZ) privitor la construirea unui ansamblu rezidențial cu funcțiuni comerciale și de birouri pe un teren situat în spatele Palatului Administrativ. Anunțul a stat publicat o perioadă de 25 de zile iar până în data de 12 iulie sucevenii interesați au putut depune la Primărie diverse observații referitoare la respectivul PUZ. Emiterea autorizației de construcție este condiționată de aprobarea prealabilă a PUZ-ului în Consiliul Local Suceava.

Până atunci, probabil ca un semnal că lucrurile au intrat în ordinea prestabilită, în data de 20 iulie dezvoltatorul imobiliar a reușit să obțină de la Primăria Suceava autorizație de construcție pentru „subsol cu funcțiunea de parcaj, sistematizare verticală, organizare de șantier” cu menționarea faptului că suprafața construită a subsolului este de 374,08 mp (8 mașini și spații tehnice). Deși suprafața afectată reprezintă circa 5% din întreaga suprafață a parcelelor, semnalul dat este destul de clar: emiterea autorizației de construcție propriu-zisă este doar o chestiune de timp, orice modalitate legală de a „fura startul” poate și va fi exploatată în folosul dezvoltatorului imobiliar.

Nu este exclus ca această strategie să fie una premeditată, dat fiind precizarea că pe lângă obligativitatea respectării prescripțiilor tehnice în vigoare și prevederilor tuturor avizelor și acordurilor obținute, apare menționat și „condițiile impuse prin avizul favorabil condiționat nr. 1003466112/02.02.2021 (s.n.) de către Delgaz Grid SA”.

Un alt argument, la fel de convingător, este acela că un certificat de urbanism cu privire la „obținere autorizație de construire pentru subsol cu funcțiunea de parcaj, sistematizare verticală, organizare de șantier” a fost emis de Primărie încă din data de 2 aprilie a.c.. „Pe timpul lucrărilor nu se va perturba circulația rutieră și pietonală. Se vor lua măsuri de protecție a circulației în zonele în care se lucrează. Lucrările se vor realiza strict pe suprafața de teren proprietate … Pe toată durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru protecția imobilelor învecinate. Orice prejudicii produse unor terțe persoane juridice sau fizice în perioada de execuție a lucrărilor de construire sau constatate după execuția acestora cad în sarcina constructorului”, se mai precizează de către Primărie.

Precizăm că cele trei blocuri – A, B și C – sunt situate pe strada Vasile Bumbac, terenul pe care urmează a fi edificate este delimitat la stânga și la dreapta de străzile Al. Ienceanu și Aleea Nucului. Într-o primă fază doar fostul hotel și restaurant „Gloria”, alături de vechiul sediu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu garajele care erau în zonă au fost demolate. Ulterior, după ce pe data de 3 iunie dezvoltatorul imobiliar a primit autorizație de desființare un mic bloc de locuințe – nr. 10 situat pe strada Vasile Bumbac – a fost demolat pentru a fi edificat viitorul bloc turn A din complexul rezidențial de peste drum de Palatul Administrativ.

Reamintim că suprafețele aferente celor trei blocuri turn au o lățime de 22,55 metri și o lungime de 24,7 metri iar blocul A este situat la o distanță de 20 metri față de blocul B, aceeași distanță fiind și între blocul B și blocul C. Din câte se pare, inițial regimul de înălțime în cazul primelor două blocuri turn este de S1+S2+P+Mezanin+10E Duplex iar al treilea bloc avea regim de înălțime S1+S2+P+Mezanin+9E Duplex. Modificarea apărută între timp la cel de-al treilea bloc arată că acesta va avea regim de înălțime S+P+Mezanin+10E Duplex. Cele trei blocuri sunt situate la distanțe de 20 de metri unul de celălalt. Înălțimea maximă față de cota terenului sistematizat va fi de 46,5m – în cazul blocului B, blocurile A și C având puțin peste 45 metri înălțime maximă. Subsolul edificabil este atât la cele trei blocuri turn, cât și pe perimetrul dintre acestea, dar și pe anumite porțiuni din fața respectivelor blocuri și din laterala blocului A spre str. Al. Ienceanu și a blocului C spre Aleea Nucului. Este de menționat că prin spatele celor trei blocuri va fi construită o nouă stradă cu lățimea de 7 metri care va face legătura între str. Al. Ienceanu și Aleea Nucului, acestea din urmă având lățimi sub 6 metri. Distanțele maxime de la blocul B și C până la Palatul Administrativ vor fi în jurul a 30 de metri fiecare și, dacă se va raporta doar distanța de la suprafața edificabilă de tip 2S+P+Mezanin atunci acestea vor fi de maxim 26metri (lățimea străzii Vasile Bumbac fiind de 5,984m la intersecția cu strada Libertății și de 6,087m la intersecția cu Aleea Nucului). Numărul apartamentelor la fi de 233, pentru fiecare fiind prevăzut un loc de parcare. Suprafața construită a spațiilor comerciale va fi de 7.202 mp iar la fiecare 200 mp va fi prevăzut încă un loc de parcare. (Dan PRICOPE)