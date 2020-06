Cum puteti verifica video online gradul de ocupare in IULIUS MALL Suceava

Reluarea activității în Iulius Mall Suceava a trasat o nouă direcție pentru shopping, definită de precauție. S-au luat o serie de măsuri de siguranță ce includ implementarea unui sistem video online de verificare a gradului de ocupare și a unui program de traking în mall, se fac acțiuni permanente de dezinfecție, iar purtarea măștilor este obligatorie. Toate acestea pentru a-ți proteja sănătatea, în timp ce te bucuri de experiențele tale favorite!

Iulius Mall Suceava înseamnă mai mult decât un centru comercial, fiind un adevărat reper urban, un loc unde vizitatorii se bucură de cele mai în vogă colecții ale brandurilor internaționale, precum și de divertisment pentru întreaga familie, experiențe culinare deosebite și servicii cât mai convenabile.

Contextul s-a schimbat, dar siguranța ta este pe primul loc, astfel că pentru menținerea distanțării fizice, am implementat un sistem de tracking, care permite raportarea densității în timp real, și acces video online pentru vizualizarea gradului de ocupare în mall și parcare. De asemenea, din grijă pentru tine, am reorganizat fluxurile de acces, la intrare am instalat termoscannere pentru monitorizarea temperaturii, dispensere cu dezinfectant și covoare impregnate cu substanțe active, am amplasat automate de vending cu mănuși, măști și dezinfectant și avem personal instruit ce monitorizează respectarea normelor de siguranță.

Totodată, sistemul de ventilație funcționează cu un procent de 100% aer proaspăt, fără recirculare. Se desfășoară acțiuni permanente de dezinfecție, iar zonele de contact direct, cum sunt mânerele ușilor, sunt securizate cu folie nanoseptică cu funcție de autocurățare. În plus, acțiunile de dezinfecție prin nebulizare se realizează săptămânal, fiind unul dintre cele mai eficiente procese, care acționează și pentru sistemele de ventilație.

În același timp, capacitatea lifturilor este limitată, fluxul pe scările rulante și fixe este diferențiat pentru urcare/coborâre, în zonele de așteptare există semnalistică ce evidențiază păstrarea distanței, iar pe suporturile media sunt afișate recomandările pentru vizitatori, care vizează respectarea măsurilor de siguranță. Accesul este permis doar cu purtarea măștii de protecție. Lista completă a măsurilor este disponibilă pe www.iuliusmall.com/suceava/siguranta.

Pentru a fi cu toții în siguranță, recomandăm plata cu ajutorul cardului, păstrarea distanței față de ceilalți și respectarea cu responsabilitate a măsurilor de protecție.